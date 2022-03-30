ВСУ переходят к партизанской тактике, в первую очередь из-за сложности логистики

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30 марта 2022, 18:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Перевозка из западных регионов Украины националистов и иностранных наемников осуществляется на школьных транспортных средствах с соответствующими знаками «Дети». ВСУ постоянно действует по принципу «в войне все средства хороши», пренебрегая моралью и гуманностью. Зеленский, рассчитывая на реакцию иудейских религиозных направлений, выступая перед израильским Кнессетом (собрание- парламент), озвучил «утку» о том, что российские войска якобы обстреливают Умань, являющуюся местом паломничества Хасидов.

То, что для киевского режима и конкретно, для Зеленского, нет ничего святого — это давно всем ясно. Непонятно другое. Почему Кремль упорно продолжает вести переговоры с администрацией этого кровавого комика и отпетого лжеца, в договороспособность которого никто не верит? Украинские вояки уже во всю используют культовые объекты в военных целях.

Умань - далеко не первый случай. Ранее их грязные руки оскверняли православные храмы. После сделанного Зеленским заявления, можно со стопроцентной уверенностью говорить о том, что в Умани близ сакральных для хасидов мест уже размещены украинские огневые средства: системы ствольной и реактивной артиллерии. Однозначно здесь же находятся склады с боеприпасами.

Пример подобному кощунству уже есть. В Умани, в здании новой городской синагоги, расположенной на Шоссейном переулке дом 1 был открыт пункт формирования националистических, добровольческих, военизированных подразделений. Здесь же хранятся: оружие, боеприпасы и амуниция, уложенные в мешки для строительного мусора. Информация и подтверждающие её снимки были предоставлены местным жителем - евреем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Представитель МО РФ Игорь Конашенков также сообщил о ракетном обстреле с самолётов ВКС РФ двух крупных баз ГСМ близ городов Староконстантинов и Хмельницкий, от сюда осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. Комплексами «Искандер-М» ВС РФ были уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой области. В течение дня фронтовой авиацией и ракетными войсками атакованы 64 военных объекта Украины.

Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое (Николаевской области), три зенитных ракетных комплекса (один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два – «Бук-М1» в районах Угледара и Славянска). Также накрыты огнём с воздуха три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.