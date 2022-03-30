В районе Горловки не смолкает канонада, идет огневая подготовка наступления сил ВС РФ и ДНР

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30 марта 2022, 17:19 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

По данным Генштаба ВСУ российские войска овладели населёнными пунктами Камерна и Сухая Каменка. То есть, подтвердилась информация ранее распространённая в блогосфере. Минобороны РФ эти данные пока не подтверждает. Опять же украинская сторона сообщает, что российские войска ведут перегруппировку сил и средств, укрепляют тылы и готовятся к продолжению наступления. Вопрос в том, где будет нанесён следующий удар?

Юрий Подоляка в своем видеоблоге указывает, что, по его мнению, стоит ожидать мощное наступление ВС РФ с изюмско-каменского плацдарма в обход славянско-краматорской группировки ВСУ. Примерно навстречу этому, возможному, удару ведутся действия на прорыв обороны ВСУ в районе Горловки. По сведениям, полученным от местных источников, там сейчас не смолкая, во всю мощь гремит канонада, земля ходит ходуном. Артиллерия ВС РФ и ДНР ведёт непрерывный массированный огонь по позициям противника из большого количества гаубиц и реактивных систем залпового огня. Туда же минувшей ночью (или уже утром) прилетело два «Искандера». Кстати, это перемалываются подразделения 95-той аэромобильной бригады ВСУ (курьёзное сочетание с наименованием шоу комика Зеленского «95-тый квартал», по-моему, очень символично). В случае успеха на этом направлении под угрозу окружения попадают значительные силы украинских войск, сейчас обороняющихся в полосе фронта: Лисичанск - Северодонецк - Краматорск - Славянск.

По мнению всё того же Юрия Подоляки за вышеуказанным котлом последует окружение «авдеевско-донецкой» группировки ВСУ. Здесь он предвидит встречу российских войск, наступающих со стороны Гуляйполя и от Изюма.

На Николаевско-Криворожском участке фронта российские войска перешли к активной обороне, поскольку от сюда снята часть сил, которая сейчас приброшена на Донбасс. Здесь ВСУ пытаются организовать контрнаступление, но ответный (или заградительный) огонь российской артиллерии и армейской авиации ВКС РФ сводит эти планы на нет. Украинская сторона здесь несёт потери, не причиняя урона россиянам. В районе Киева наблюдается относительное затишье. Под Черниговом бои продолжаются. Местные источники сообщают о том, что здесь ВСУ собирают силы и готовят контрудар с целью деблокировать свою черниговскую группировку.