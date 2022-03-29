Почему прав Кадыров, указывая, что спецоперацию необходимо продолжить до победного конца

Аргументы Недели → Армия 13+

29 марта 2022, 20:16 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Допустим Украина согласится на независимость ЛНР и ДНР, а также на то, что Крым является субъектом Российской Федерации. Что произойдёт потом? Республики получают всю свою территорию в пределах бывших административных границ Донецкой и Луганской областей. Но, по всему выходит, что войска ВС РФ должны покинуть Харьковскую, Черниговскую, Киевскую, Сумскую, Херсонскую и Запорожскую области. Про подачу днепровской воды в Крым придётся забыть. И про материковый коридор между РФ и Крымом, а равно про выход к Приднестровью придётся также забыть. А главное, как долго Украина будет сохранять нейтралитет? И как долго после подписания договора Зеленский останется у власти?

Если спецоперацию не доводить до победного конца чисто из гуманных целей, как этому дают сейчас объяснения, но в ближайшем будущем возникнет ситуация, когда России придётся вступить в более жёсткое противостояние, в более тяжёлых условиях. И это отчетливо видит Рамзан Кадыров. Прекратив операцию досрочно, Москва, по сути, оставит ситуацию в виде статус-кво. Украина останется под внешнем управлением, причём более жестким, чем это было ранее. Ни Зеленский, ни кто-либо ещё из украинской элиты не обладают реальной властью в стране. Подпись Зеленского под любым договором, а равно и ратификация любого договора в Верховной Раде не будут означать, что Украина будет выполнять взятые на себя обязательства.

Милитаризация страны пойдёт в ускоренном темпе. Сюда рекой и уже открыто потечёт вооружение. Так же открыто войска НАТО окажутся на территории Незалежной причём на постоянной основе. Если Москва ждёт каких-то гарантий от Запада, значит её наивности нет предела. В Кремле уже не раз говорили, что США обманули Россию, пусть в устной форме, но всё же гарантируя не продвижение НАТО на восток «ни на один дюйм». Германия, Франция и Великобритания обманули Януковича, на этот раз их гарантии были напечатаны на бумаге, но, результат всё тот же.

Если договороспособность как самой Украины, так и тех, кто за ней стоит нулевая. Зачем вести с ней переговоры? Во всяком случае нет смысла договариваться с нынешней киевской властью. Бесспорно, в перспективе будет смысл заключить договор с новым украинским руководством, которое будет избрано при отсутствии давления Запада и без активного участия украинских националистов. А такое возможно только после полного, окончательного завершения специальной операции.

Еще раз вернёмся к возможному развитию событий, после заключения соглашений между Зеленским (и Ко) и Москвой.

Нынешний президент Незалежной вряд ли долго после этого удержится в своём кресле. Ему на смену придёт более радикальный политик с откровенно нацистскими взглядами и этому Запад однозначно будет способствовать. По сути, проект «антироссия» получит свою вторую жизнь. Но, на этот раз его кураторы будут действовать более решительно, чтобы наверняка достичь своей цели.

Потеря для Крыма днепровской воды будет мелочью. Республики Донбасса вновь окажутся под огнём, но на этот раз с применением авиации и западного высокоточного оружия, украинскую армию будет открыто поддерживать НАТО, всей своей боевой мощью. Чёрное море, будет кишеть натовскими кораблями. Как результат, можно спрогнозировать, что российской армии уже придётся воевать с укронацистами на своей территории.

К тому же экономические санкции Запада с подписанием договора не улетучатся, они станут ещё жёстче. А сейчас пока идёт специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины, Россия сделала попытку устранить свою экономическую зависимость от доллара и евро. И это не что иное, как борьба за свой экономический суверенитет. А прекращение Москвой не доведённой до логического конца спецоперации будет означать и прекращение этой очень важной для нашей страны борьбы. Сейчас Запад идёт на любые ухищрения, лишь бы раз и навсегда пресечь любые попытки России стать самодостаточной страной. Показная уступчивость Зеленского — это Троянский конь. В самую пору вспомнить изречение: «Να φοβάστε τους Δανούς που φέρνουν δώρα» (бойтесь данайцев, дары приносящих).