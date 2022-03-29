Надлежит уничтожать армию противника и не стремиться захватить как можно быстрее его территорию

Аргументы Недели → Армия 13+

29 марта 2022, 16:55 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.

На Киевском направлении, на левом берегу идут бои местного значения под Броварами и Борисполем. На правом берегу линия фронта проходит через Ирпень и Бышев. Все силы брошены на зачистку тылов окружены блокпостами Чернигов и Славутич. Аналогичные действия предприняты ВС РФ в Сумской области. Сумы в блокаде. Под Харьковом идут бои в предместьях. Наступление на Славянск несколько затормозилось из-за необходимости укрепить фланги и это очень разумно.

Опасность фланговых контрударов ВСУ уже существовала после продвижения российских сил южнее Каменки. На донбасском участке фронта также идут бои местного значения. В уже освобождённой Марьинке снова слышна перестрелка. Здесь нет сплошной линии фронта поэтому противник имеет возможность гулять по тылам российской армии. Такая же картина в Угледаре.

На николаевском направлении ВСУ, как мы ранее уже отмечали, здесь сосредоточили немалые силы для контрудара на Херсон. Сейчас появилась уточняющая информация. Великолепно сработала российская военная разведка, контролировавшая концентрацию сил ВСУ на исходном пункте пред началом контрнаступления. А далее вопрос решило тяжёлое вооружение и техника. По украинских войскам, сосредоточенным в районе Станислава, для контрудара на Херсон, была проведена мощная огневая подготовка, в которой участвовала артиллерия и штурмовики Су-25. Сообщается, что после артиллерийского обстрела украинские войска дрогнули и начали спешно отступать в сторону Николаева. А штурмовая авиация уже добивала их, преследуя по пятам. По сообщениям из самого Николаева, по городу был нанесён очередной ракетный удар, кроме того, все местные больницы завалены ранеными.

В Мариуполе идут уличные бои вокруг Азовстали и комбината имени Ильича. Вчера была попытка эвакуации кого-то из украинских начальников с помощью вертолёта, но она ожидаемо не удалась, поскольку геликоптер был сбит над морем.

Напоминаем, что ранее, в первый день специальной операции «Аргумент Недели» писали о некоторых основополагающих принципах военного искусства, которые изложены в трудах ведущих военных теоретиков. Главное сводится к посылу, что нельзя распылять свои силы и наоборот необходимо делать всё чтобы неприятель не мог сосредоточить войска в один кулак.

Александр Суворов в своей военной практике часто атаковал значительно превосходящие силы противника, используя его ошибки на поле боя, применением манёвра сил и средств рассекал войска врага и бил его по частям. Сражение не завершалось началом отступления неприятеля. Российские войска начинали тут же его преследование и наносили куда больший урон, чем это происходило в ходе самого боя. Главным орудием великого русского полководца была внезапность нападения на врага, а затем он не давал ему опомниться и уничтожал. Основой победоносной стратегии является физическое уничтожение армии неприятеля, а не захват его территории. После полного низвержения врага победителю и так всё достанется. Военный теоретик Карл Фон Клаузевиц на этот счёт писал: «Победа заключается не просто в захвате поля сражения, а в физическом и моральном сокрушении вооруженных сил противника». Из-под его пера вышли и другие ныне актуальные истины. Как то: «Государственный деятель, который видит, что война неизбежна, и не может решиться нанести удар первым, виновен в преступлении против своей страны». Или: «Война ведется до победы и точка». Кстати, анализируя наполеоновские войны он пришёл к выводу, что для достижения победы надо бить в самое сердце противника.

То есть, взятие русскими войсками Киева, соответствовало бы убеждениям этого военного теоретика. А отказ от штурма украинской столицы можно рассматривать как стратегическую ошибку.

Современные технологии внесли свои коррективы в тактику и оперативное искусство, но основные постулаты военного искусства остались незыблемы.