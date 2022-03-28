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Контрнаступление ВСУ на Херсон провалилось

, 19:11 , Специальный корреспондент

Контрнаступление ВСУ на Херсон провалилось
Фото: Соцсети

27 марта фронтовая авиация и ракетные войска ВС РФ разнесли в щепки 36 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов, и 23 района сосредоточения украинской боевой техники. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Известный блогер Юрий Подоляка предоставил общественности сведения с передовой, полученные из его источников.

Представитель МО РФ сообщил, что войска ВС РФ громят 95-ую аэромобильную бригаду ВСУ на южных окраинах населёнонго пункта Новосёлки. Одновременно силы ЛНР, развивая наступление, продвинулись ещё на 5 км вперёд и освободили Ивановку и Новосадовое. Они также сумели выйти и закрепиться на рубеже Новолюблино - Терны.

Российские зенитчики за сутки сбили в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч», 19 украинских беспилотных летательных аппаратов и один истребитель Су-27 ВВС ВСУ.

Всего, по данным МО РФ, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники.

Юрий Подоляка сообщает, что основные силы российских войск стягиваются на Донбасс, для ускорения ликвидации 43-тысячной «донецкой» группировки ВСУ. Командование ВСУ понимает, что вывести оттуда это оперативно-тактическое формирование своих войск уже не представляется никакой возможности. Вероятно, им предложат из Киева стоять насмерть и как. можно дольше сковывать действия противника.

Изюмская группировка ВС РФ продолжает наступать в направлении на Славянск. Противник сумел продержаться некоторое время в селе Долина, где вчера весь день шёл бой. Есть мнение, что ВСУ отступили к селу Крестище, поскольку уже сегодня утром очевидцы из местного населения сообщили об обстреле российской артиллерией района, прилегающего к этому населённому пункту (н/п), следственно можно сделать вывод, что там находятся украинские войска. До Славянска остаётся чуть более 5 км по прямой.

На других участках фронта. На Горловском направлении начинаются бои за Новосёловку, а это пригород донецкого Нью-Йорка. В районе Степногорска и Гуляйполя с утра шла огневая подготовка ВС РФ по позициям ВСУ. Предположительно от сюда будет нанесён удар в направлении Покровского на соединение с Изюмской группировкой российских войск. В Мариуполе формирование ВСУ рассечено, сейчас идёт его уничтожение по частям. Под Киевом, южнее Житомирской трассы шли бои чуть севернее города Бышева. В Районе Чернигова так же шли бои, возможно здесь российские войска намерены в ближайшее время покончить с украинским гарнизоном. В этом районе, по сообщению МО РФ, было за вчерашний день сбито четыре фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Украины. ВСУ предприняли попытку контрнаступления на Херсон. Украинские войска были сосредоточены в районе н/п Станислав. По ним была проведена массированно огневая подготовка артиллерией и армейской авиацией ВС РФ и вероятно, на встречу украинским войскам были выдвинуты силы, не допустившие прорыва войск ВСУ в направлении Херсона.

Контрнаступление ВСУ на Херсон провалилось

Контрнаступление ВСУ на Херсон провалилось

Контрнаступление ВСУ на Херсон провалилось

Контрнаступление ВСУ на Херсон провалилось

Контрнаступление ВСУ на Херсон провалилось

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