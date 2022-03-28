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DHL опровергла сообщение о добровольной передаче украинским силовикам своих автомобилей

, 15:41

DHL опровергла сообщение о добровольной передаче украинским силовикам своих автомобилей
Фото: Соцсети

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL сообщает, что минивэны, ей принадлежащие и с её логотипом на корпусе были насильно конфискованы украинскими силовиками. Сейчас на этих автомобилях украинские военные перевозят миномёты, чтобы обеспечить скрытность их транспортировки.

По информации, распространённой компанией DHL, её транспорт, оформленный в корпоративном для этой логистической организации стиле, был конфискован в Киеве украинскими силовиками. Ранее поступило сообщение о том, что подразделения ВСУ и территориально обороны использует эти машины для скрытного перемещения миномётов с одной позиции на другую.

Использование невоенного транспорта в боевой обстановке, для военных целей является преступлением.

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