В соцсети появилось сообщение о том, что Кадыров находится в Мариуполе

Аргументы Недели → Армия 13+

28 марта 2022, 15:25

Фото: Соцсети

Информация о том, глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе подтверждена видеороликом, широко распространённым в Интернете. Об этом также много сообщений размещено в блогосфере.

На видеоролике Рамзан Кадыров изображён вместе с командующим 8-мой армии ВС РФ генералом Мордвичёвым. На втором плане видны бойцы чеченского спецназа, которые уже не раз были показаны в предыдущих видеороликах, посвящённых боям за Мариуполь. Также сообщается, что Кадыров предрёк быстрое освобождение Мариуполя от укронацистов.