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В соцсети появилось сообщение о том, что Кадыров находится в Мариуполе

, 15:25

В соцсети появилось сообщение о том, что Кадыров находится в Мариуполе
Фото: Соцсети

Информация о том, глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе подтверждена видеороликом, широко распространённым в Интернете. Об этом также много сообщений размещено в блогосфере.

На видеоролике Рамзан Кадыров изображён вместе с командующим 8-мой армии ВС РФ генералом Мордвичёвым. На втором плане видны бойцы чеченского спецназа, которые уже не раз были показаны в предыдущих видеороликах, посвящённых боям за Мариуполь. Также сообщается, что Кадыров предрёк быстрое освобождение Мариуполя от укронацистов.

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