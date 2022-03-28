Минобороны РФ и «Daily Mail» представили общественности новые доказательства о разработках США биологического оружия на Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

28 марта 2022, 13:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

К утру 27 марта, с начала проведения специальной военной операции войсками ВС РФ, всего уничтожено: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ. Продолжились обстрелы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» ключевых объектов военной инфраструктуры Украины, в первую очередь, хранилищ ГСМ, складов с вооружением и боеприпасами, мест сосредоточения войск и боевой техники.

ВС РФ ударами высокоточного оружия дальнего действия продолжили уничтожать ключевые объекты военной инфраструктуры Украины, кроме прочих целей, обстрелам крылатых ракет морского и воздушного базирования подверглись: крупная база горючего и цеха радиоремонтного завода в городе Львов, склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте (н/п) Плесецкое, в 30 километрах юго-западнее Киева. За субботу и воскресенье фронтовой и армейской авиацией были атакованы 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники.

Самые интенсивные бои на протяжении всей недели шли в Мариуполе, на Донецком участке фронта, а также в районе Изюма. Стало известно, что противник был изгнан из Изюма, затем под натиском российских войск отошёл в Каменку, в дальнейшем был вынужден оставить и её. Сейчас подразделения ВСУ на Славянском направлении пытаются закрепиться в н/п Краснополье, которое расположено на дороге, ведущей в Славянск. На Донецком участке фронта и в районе Рубежное - Попасная - Лисичанск идут бои местного значения. Восточнее и западнее Киева, а также восточнее и южнее Харькова идут бои местного значения. В Мариуполе завершено рассечение надвое группировки ВСУ, попавшей здесь в котёл. Её численность по разным данным оценивается от 4 тыс. до 7 тыс. штыков.

Примерно в середине недели стало известно о направлении военных Южной Осетии для участия в российской специальной операции. Чуть ранее поступила информация, что для этих же целей направляются на Украину дополнительные формирования МВД и Росгвардии Чеченской республики РФ.

Минобороны озвучило число потерь среди российских силовиков, участвующих в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Погиб 1351 военнослужащий, ранено - 3825.

Минобороны РФ продолжило изучение документов, касающихся производства на территории Украины биологического оружия под руководством Пентагона. В ходе брифинга командующий войсками РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Кирилов сообщил о причастности к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым управляет Хантер Байден:

«Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 млрд. долларов. При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию «Metabiota», которая, наряду с «Black and Veach» является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру».

Также было доказано участие фонда Сороса в данном проекте.

Кириллов подчеркнул: «Регистрационная карта подтверждает, что именно 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность на Украине. Документ подписан заместителем госсекретаря кабинета министров Украины Виктором Полищуком. Правовой основой для его подписания явилось Соглашение о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. В регистрационной карте определены заказчик работ – управление по снижению угрозы минобороны США, а также перечень биообъектов».

Кстати, истинность версии Минобороны РФ о причастности Пентагона и Байдена-младшего к организации биолабораторий на Украине, в которых велись работы с вирусами, обладающими высокой смертоносностью, подтвердило английское издание «Дэйли Мэйл» в публикации своего журналистского расследования на эту тему.

По большому счёту, представленные МО РФ доказательства — это более чем просто повод начать уголовное преследование всех причастных в организации производства компонентов биологического оружия как на Украине, так и в других странах. В пору Гаагскому международному трибуналу проснуться и заняться этим делом.



