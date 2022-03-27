Онуфриенко: Самые ожесточённые бои за минувшие сутки шли на Славянском направлении

Аргументы Недели → Армия 13+

27 марта 2022, 17:57

Фото: Соцсети

Продолжилось наступление на Изюмско - Славянском направлении после непродолжительных боёв под Каменкой войска ВСУ были вынуждены отойти к Старой Каменке, и от сюда они были выбиты и отброшены ближе к Славянску. Об этом сообщил блогер Михаил Онуфриенко.

Здесь украинцы имеют до трёх батальонов мотопехоты, несколько десятков единиц бронетехники, включая танки и буксируемые гаубицы. Местность здесь открытая слабопересечённая, с малым числом небольших, полузаброшенных посёлков, украинским войскам здесь нет возможность закрепиться. По ним ВС РФ отработали из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и тяжёлых огнемётных систем (ТОС). ВСУ здесь пронесли очень серьёзные потери в живой силе. И. вынуждены были откатиться ещё южнее и занять позицию в н/п Краснополье, которые расположено на дороге, ведущей в Славянск. До которого по прямой осталось около 18 км.

В Мариуполе добивают остатки фашистов в двух котлах (ДНР). В Рубежной и Попасной идут уличные бои (ЛНР).