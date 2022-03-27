Сегодня, 27 марта, военнослужащие и ветераны Внутренних войск и Росгвардии отмечают свой праздник

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27 марта 2022, 17:07 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

С 2017 года этот праздник отмечается, как день Росгвардии РФ, в соответствии указом президента страны. Свою историю Внутренние войска исчисляют с 27 марта 1811 года. В советский период войска находились в подчинении различных государственных структур, последовательно: ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ/МВД, МООП, МВД. В постсоветское время войска были структурой МВД РФ, а в 2016 году они вошли в состав Росгвардии.

Саратовское военное училище, которое в 1982 году заканчивал автор этих строк, в 1932 году было сформировано как 4-тая Пограничная школа ОГПУ. Если посмотреть на это военно-учебное заведение с высоты птичьего пролёта, то сразу видно, что основное, старое здание построено в виде буквы «Ш». Значительно позже, когда училище получило аббревиатуру СВВККУ МВД СССР и уже давно находилось в системе Министерства внутренних дел, а его первое Боевое знамя также давно было предано Голицинскому пограничному военному училищу, учебных объект, который располагался недалеко от летних лагерей( нашего высшего военного учебного заведения) - по укоренившейся традиции называли «Заставой», в память о пограничном прошлом.

К сожалению, сейчас ни этого объекта, ни летних лагерей больше - нет. Время не стоит на месте, но, училище, а теперь военный институт по-прежнему занимается подготовкой кадров для нашего славного офицерского корпуса. Нынешнее его наименование - Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации (СВКИ ВНГ РФ). В этом году данное военно-учебное заведение отметит своё 90-летие.

Как бы то ни было, хочу поздравить ветеранов ВВ МВД СССР, особенно своих однокашников и сослуживцев, а также личный состав Росгвардии с этим славным военным праздником. И, конечно же, в первую очередь мои поздравления адресуются тем, кто сейчас находится на передовой, под огнём коварного, незнающего чести противника, и ведёт бой с этими националистическими недобитками.