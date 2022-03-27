Черниговский мэр призвал потомков немецких нацистов воевать с Россией

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27 марта 2022, 14:35

Фото: Соцсети

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к потомкам немецких солдат Второй мировой, призывая их воевать с Россией, ради защиты могил гитлеровцев. Об этом пишет новостной портал EADaily.

Крайние радикально настроенный, бывший скандально известный депутат Верховной Рады, а ныне мэр Чернигова Владислав Атрошенко разметил в соцсети обращение к потомкам гитлеровцев следующего содержания: «В Чернигове есть кладбище немцев, погибших здесь во время Второй мировой войны. Мы содержим его. Хочу, чтобы немцы это услышали, Россия, которую вы продолжаете поддерживать, бомбит могилы ваших дедов». Специальная операция всё больше становится продолжением той страшной войны, на этот раз борьба идёт с потомками недобитых украинских националистов, воевавших на стороне нацистской Германии. Это ещё раз доказывает, что врага всегда необходимо уничтожать до конца, вместе с его идеологией.

Новоиспечённый украинский наци - Атрошенко, не вспоминает о том, сколько советских солдат захоронено в Черниговщине, а эти могилы не просто преданы забвению на современной Украине, их оскверняли и разрушали. И об этом необходимо говорить во весь голос, чтобы всем было понятно с какой гнусностью и мерзостью сейчас ведут борьбу российские воины.