Как распределена военная, финансовая помощь США украинскому фашистскому режиму

Аргументы Недели → Армия 13+

26 марта 2022, 19:43

Фото: Соцсети

Общая сумма, военной помощи американского государства агонизирующему украинскому режиму составляет 13,6 млрд долл. Предлагаю взглянуть, на что конкретно будут тратиться эти немалые деньги американских налогоплательщиков.

2,65 млрд., вроде бы как будут потрачены на продовольственную и медицинскую помощь украинцам и соседним странам, пострадавшим от войны(что происходит с западной гуманитаркой в Незалежной - хорошо известно, она приносит немалую прибыль спекулянтам); 1,4 млрд пойдут на гуманитарную поддержку и расселение украинских беженцев; 1,12 млрд направят на поддержку правительства Украины, оказание экономической помощи и помощи соседним странам в рамках программы «Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии»; 650 млн потратят на программу финансирования дополнительной военной поддержки Украины и других стран, пострадавших от войны. Речь идёт о финансировании закупки американского оружия, оборудования и затраты на обучение украинских военных; 647 млн направят в Фонд экономической поддержки Украины; 125 млн уйдёт на дипломатические программы, помогающие поддерживать деятельность подданных США, включая инвестирование в кибербезопасность, расширение возможности госдепартамента по выявлению активов России различных олигархов, координацию с министерством финансов при наложении ареста или замораживании этих активов, то есть, Украина их не увидит; 120 млн потратят на информационную войну, на противодействие российской пропаганде, а также на поддержку независимых СМИ и активистов; 100 млн уйдёт на ещё одну программу продовольственной помощи Украине и украинским беженцам (складывается впечатление, что большая часть этих денег осядет в карманах коррупционеров как американских, так и украинских); 30 млн потратят на продолжение интеграции украинской электросети в европейскую(Украина их не увидит); 30 млн пойдут на борьбу с международным оборотом наркотиков и торговлей людьми на Украине(это всё те деньги, что достанутся спецслужбам);с 25 млн – на операции USAID, и эти финансы потратит на себя американское разведсообщество.

3,5 млрд уже потрачены — это то оружие и боеприпасы, что Украина получила на кануне специальной операции ВС РФ. На содержание своих войск в Европе Пентагон выделил 3 млрд. 175,5 млн потратят на обеспечение соблюдения санкций и мер экспортного контроля, введенных США для изоляции российской экономики от международной финансовой системы.