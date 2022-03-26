Боевики украинского националистического батальона попали в капкан на территории «Азовстали»

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26 марта 2022, 19:26

Фото: Соцсети

Подразделения Вооружённых сил Донецкой Народной Республики (ДНР) в субботу заблокировали украинских националистов в Мариупольской промзоне, сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на заявление официального представителя представитель ВС ДНР полковника Эдуарда Басурина.

В частности, Эдуард Басурин сказал: «В Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода «Азовсталь». Похоже, пощады им не стоит ждать. Поскольку и живого щита у них не больше нет, и боеприпасы на исходе, последний патрон каждому из этих наци лучше оставить для себя.