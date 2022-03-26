Выдержки из сводок боевых действий от Игоря Конашенкова, Юрия Подоляка и Михаила Онуфриенко

Аргументы Недели → Армия 13+

26 марта 2022, 17:32

Фото: Соцсети

ВС РФ продолжили уничтожение военной инфраструктуры Украины высокоточным оружием большой дальности действия. Накануне крылатыми ракетами «Калибр», морского базирования, был уничтожен крупный склад с оружием и боеприпасами близ населённого пункта Великие Коровницы, в Житомирской области. В районе Николаева ракетой «Оникс» было уничтожено хранилище ГСМ. За минувшие сутки фронтовой и армейской авиацией ВКС РФ было атаковано 117 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил Игорь Конашенков.

В районе Каменки украинские войска были отброшены на юг и заняли позиции близ населённого пункта (н/п) Долгенькое, это практически граница Харьковской области и Донецкой республики. Здесь они пытаются закрепиться. В целом на данном участке фронта украинские войска занимают позиции, проходящие по рубежу: южные окраины Святогорска - Долгенькое - Великая Камышеваха - Петровское. Об этом поведал нам Юрий Подоляка. Он высказал предположение, что командование ВСУ в ближайшее время перебросит подкрепление в район Краматорска и Славянска.

В районе Горловки войска РФ и ДНР продолжают вгрызаться в глубоко эшелонированную оборону противника, каждый день продвигаются на несколько километров вперёд. Накануне им удалось очистить от неприятеля н/п Новобахмутовка и оседлать дорогу, ведущую в Авдеевку с севера. Продолжается наступление на Кураховском направлении. Украинским войскам удалось вернуться в Угледар, где они заняли круговую оборону, прикрываясь местными жителями, как живым щитом. Возможно, что они оттуда и не уходили, а просто прятались в черте города.

В Мариуполе группировка ВСУ практически уже рассечена надвое. Здесь в окружении находится порядка 7 тыс. украинских военнослужащих. Близ Киева идут бои местного значения, особых успехов здесь не наблюдается.

Михаил Онуфриенко в своём блоге слегка дополнил картину дня, нарисованную Юрием. По штабу ВВС ВСУ в Виннице ночью был нанесён удар шестью крылатыми ракетами «Калибр». В Сумской области, в районе Ахтырки ВСУ предприняли контратаку на Тростянец, здесь идёт бой. По-прежнему сохраняется опасность появления формирований ВСУ и территориально бороны Украины в тылу российских войск.

Главные события разворачиваются на Донбассе. Численность «донецкой» группировки ВСУ оценивается в 43 тыс. штыков.

Здесь ситуация со снабжением ГСМ ухудшается, что в конечном итоге приведёт к перебоям в обеспечении этой группы украинских войск.

Фото: Бои в районе Каменки

Фото: Бои на участке фронта Новомихайловка - Горловка

Фото: Мариуполь