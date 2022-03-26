Готовится ли президент Джо Байден отправить войска США в Украину?

Аргументы Недели → Армия 13+

26 марта 2022, 16:30

Фото: Соцсети

Президент Джо Байден, выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в Польше в пятницу, рассказал американским солдатам, что они «увидят» на Украине. Как говорится, что у нормального человека «на уме», то у больного на голову «на языке». Возможно, прогрессирующая деменция подвела американского лидера и он, сам того не желая, выболтал секретную информацию. Об этом сообщает новостной портал «1945».

После обильного ужина Байден пустился в пространную беседу с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в столовой военного городка, расположенного в Жешуве на юго-западе Польши. В своём монологе, страдающий деменцией президент США проронил такую фразу: «Вы увидите, когда окажетесь там …».

Интернет-издание «1945» пишет: «Видео с комментариями президента быстро стало вирусным, и пользователи социальных сетей задались вопросом, планирует ли президент ввести войска в Украину — решение, которое фактически означало бы начало Третьей мировой войны». Представитель Белого дома поспешила выступить с опровержением, заявив, что президент не изменил своей позиции в отношении ввода американских войск на Украину.