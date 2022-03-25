Коммерсантъ: в ходе спецоперации погиб 1351 военнослужащий ВС РФ

Аргументы Недели → Армия 13+

25 марта 2022, 16:48

Фото: соцсети

Минобороны объявило о 1351 погибшем российском военнослужащем в ходе спецоперации, сообщает Издательский дом «Коммерсантъ», ссылаясь на слова заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Медведев, также, заявил, что операция на Украине развивается по плану и будет продолжена до достижения поставленных целей. Запад продолжает оказывать санкционное давление на Россию, поставку вооружений и боевиков, предпринимая всё возможное, чтобы затянуть военные действия на Украине. Цель Запада - сокрушить Россию, Украина является только его инструментом. Стоит прислушаться к словам Байдена, о формировании нового мира, в котором США должны занять лидирующее положение. По плану Вашингтон: надлежит сокрушить Россию, затем приступить к превращению Китая в производственный придаток, зависимый от Запада.