Онуфриенко: российским войскам дорога на Славянск открыта

Аргументы Недели → Армия 13+

25 марта 2022, 16:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Блогер Михаил Онуфриенко в очередном своём ролике описал ситуацию на фронте так, как он её видит. Стоит отметить, что он допускает значительно меньше ошибок в использовании военных терминов, в отличие от многих журналистов(не имеющих военного образования), мнящих себя экспертами или блогеров, как, например, Юрий Подоляка, который совершено не знаком с военной терминологией, от слова - «вообще» (использует её, как дед Щукарь - герой романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», это касается не только его, список получится длинный, не буду заострять на нём внимание читателя), чьи видео-сообщения очень сложно слушать кадровым военным - уши «вянут».

Итак, Михаил Онуфриенко и его обзор событий специальной операции ВС РФ и ополчения Донбасса против украинского националистического режима: В Мариуполе продолжаются уличные бои. Российские и донецкие войска вынуждены штурмовать практически каждый дом. Прижатые к морю остатки полка «Азов» (запрещён в России, как террористическая организация) яростно сопротивляются с отчаянием обречённых. У них реально нет другого выхода. Преступлений они совершили много, а в Донецкой республике, в отличие от России, есть смертная казнь.

Российские войска из «южной» группировки, наступая в серверном направлении, идут в обход Курахова, на Новомихайловку.

Таким образом они дробят правый фланг «донецкой» тактической группы войск ВСУ. Авдеевку и Пески подразделения НМ ДНР постепенно берут в клещи, взламывая мощные оборонительные, хорошо подготовленные в инженерном отношении, глубокоэшелонированные позиции противника. Бои идут около Новобахмутовки и Новосёлки2. Воска ЛНР ведут уличные бои в Северодонецке. Это левый фланг «донецкой» группировки ВСУ. А в это время российские войска очистив от противника Изюм и Каменку, открыли себе путь на Славянск. А это прямая угроза окружения крупных украинских сил, завязших в боях на Донбассе. Причём для ВС РФ препятствий для подхода к Славянску - нет.

В Харькове - без изменений, идут бои на окраинах, одновременно уничтожается тяжёлая артиллерия ВСУ, размещённая в черте городских кварталов. В Запорожье - без изменений. ВСУ спешно укрепляют Павлоград, пытаются превратить его в неприступную твердыню. На юго-западной направлении движений войск не замечено, корабельная и сухопутная артиллерия и ракетные средства, уничтожают военную инфраструктуру ВСУ. Часть войск ВС РФ этого сектора выдвинулась на север и закрепилась на границах Кировоградской и Днепропетровской областей, дальше продвижение не ведётся, но осуществляется методичное уничтожение сил и средств ВСУ артиллерией и штурмовой авиацией.

Вокруг Киева постепенно образуется петля. Войска РФ нависают над городом с севера, запада и востока, здесь идут упорные бои местного значения.

В целом Михаил показал, что прогресс в действиях российских войск есть. К тому, что сказал Онуфриенко, стоит добавить, что идёт подтягивание резервов и тылов ВС РФ. Численность российской группировки, задействованной в специальной операции, увеличивается, огневое воздействие на инфраструктуру ВСУ нарастает.