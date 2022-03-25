EADaily: Лукашенко назвал причину, по которой Минск может присоединиться к спецоперации России

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25 марта 2022, 15:35

Фото: Соцсети

Белоруссия присоединится к российской спецоперации только в случае, если Украина атакует её территорию. Об этом пишет новостной портал EADaily, ссылаясь на заявление Александра Лукашенко на совещании о текущих вопросах деятельности средств массовой информации, которое прошло 25 марта.

Лукашенко посетовал на то, что западные политики и СМИ уже давно за него решили об участии Белоруссии в боевых действиях против Украины. По мнению белорусского лидера Запад намерено втягивает Белоруссию в эту конфронтацию.

Он, в частности, сказал: «Таким образом готовится общественное мнение, чтобы нас туда втянуть. А нас в войну можно втянуть только одним способом: если против начнется агрессия, если против нас начнут воевать. Поэтому я держу ухо востро. Когда я это читаю, я вызываю военных, - Доложите, что происходит на северо-западе, что на западе? Все ли мы видим? Мобилизовали ли мы все? Разведка как работает?».

Лукашенко добавил: «Мы не должны опустить руки — урок 2020 года, когда нам казалось, что все хорошо. А нет. Поэтому надо работать. Война идет (холодная — ред.), а рядом — горячая война. И вы видите, как против нас работают».

Президент Украины указал, что сбежавшая за рубеж оппозиция и ее сторонники сейчас пытается втянуть в грязную игру граждан страны, убеждая их, что власти Белоруссии намеренны воевать с Украиной.

Он подчеркнул: «Тысячу двадцать раз говорил о том, что нет у нас планов воевать на Украине. Но тема горячая. Белорусы на генетическом уровне не приемлют войну. И вот они за это сейчас начали цепляться. Мы должны красиво на это отвечать.

Разумно в советские времена не только о пропаганде говорили, но и о контрпропаганде. На это надо реагировать спокойно, но только не оправдываться». Лукашенко заявил, что именно члены оппозиции сейчас воюют на Украине против российских войск: «Так кто в Украине сегодня реально воюет».