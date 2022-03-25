Российские вертолёты Ка-52 и Ми-28н в ходе свободной ночной охоты уничтожили 24 единицы украинской боевой техники

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25 марта 2022, 12:45 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Сейчас внимание экспертов приковано к военным действиям, которые разворачиваются в центре левобережья. Здесь перемалывается «донецкая» группировка ВСУ и те украинские резервы, что ранее были брошены на её поддержку. Наблюдается давление, оказываемое на неё с фронта и удары по флангам. Складывается впечатление, что совместными усилиями воска РФ, ДНР и ЛНР берут эту группировку в «клещи».

Тяжёлые бои идут на левом фланге «донецкой» группировки ВСУ за населенные пункты Попасная, Северодонецк и Каменка, с падением последней, российские войска получат возможность продвигаться дальше в тыл вышеозначенных сил противника. Правда путь этот будет не лёгким. На рубеже Барвенково - Никополь уже создан заслон из переброшенных сюда подразделений ВСУ. Кроме того, украинское командование спешно формирует новую линию обороны, опираясь на населённые пункты, на рубеже Первомайское - Лозовая, эти позиции ВСУ будут нависать над правым флангом российских войск, наступающих от Изюма в южном направлении и заходящих в тыл «донецкой» группировки ВСУ. В районе населённых пунктов Попасная, Северодонецк, Лисичанск не смолкая гремит канонада, подразделения НМ ЛНР здесь взламывают хорошо подготовленную оборону противника и крушат его левый фланг.

Не менее тяжёлые бои идут на участке фронта, проходящего по линии Угледар - Марьинка - Авдеевка - Горловка. Здесь также работает крупнокалиберная полевая артиллерия ВС РС и НМ ДНР. Российские войска и ополчение Донбасса непрестанно штурмуют позиции ВСУ при поддержке с воздуха армейской авиации ВКС РФ. Удары войсками наносятся стыки районов обороны батальонов и бригад неприятеля. Здесь под постоянным натиском находятся центр и правый фланг боевых порядков «донецкой» группировки ВСУ. Наибольший успех россиян и дончан наблюдается в Горловской полосе фронта. На правом фланге боевых порядков «донецкой» группировки ВСУ российские войска громят подразделения 25-той аэромобильной бригады ВСУ.

Продолжается зачистка Мариуполя. Здесь неприятель использует местных жителей в качестве живого щита, что осложняет его уничтожение, поскольку российское командование поставило задачу войскам - любыми способами, не допустить массовой гибели гражданских. Небольшие группы ВСУ маневрируют в центральных районах города, это так же создаёт дополнительные проблемы. Но, российские силы и ополчение ДНР, несмотря ни на что, методично сжимают кольцо окружения. Правда, особого прогресса за последние сутки не наблюдается. Вероятно, в конце концов противника всё же прижмут к берегу и сбросят в море. А может и до этого не дойдёт. Всех, кто не сдастся - перебьют. В Мариуполе накал боевой ярости уже достиг своего пика. Украинские националисты и бойцы ВСУ сражаются с упорством обречённых. А российские войска и ополчение Донбасса горят желанием поквитаться с ними, за все те бесчинства, что они сотворили за последние восемь лет, а особенно, за последние несколько недель.

Накануне, 24 марта, в вечерние сумерки черноморская акватория близ Севастополя была озарена пуском крылатых ракет «Калибр» с боевого корабля ЧФ. Удар нанесли на крупнейшей базе горче-смазочных материалов (ГСМ) в н/п Калиновка, близ Киева. От сюда шло снабжение ГСМ моторизованных и пехотных формирований ВСУ, размещенных в Киеве и в центральных районах страны.

И ещё, группа российских ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночной свободной охоты уничтожила 24 единицы боевой техники, в том числе 7 танков, 5 БМП, 3 БТР.

Также, в течение прошедшей ночи на 25 марта фронтовая и армейская авиация ВКС РФ успешно атаковала 51 военный объект Украины. Среди них: два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1» и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники. Об этом рассказал в ходе утреннего брифинга 25 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил: «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1397 единиц специальной военной автомобильной техники».