Изюм взят, перспектива окружения донецкой группировки ВСУ смотрится отчётливее

Аргументы Недели → Армия 13+

24 марта 2022, 18:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Из многих источников стало известно, что городом Изюм полностью овладели российские войска. Кстати, эту информацию подтвердили и в Минобороны РФ. Чуть ранее, ВСУ сосредоточили под Изюмом несколько батальонов, усиленных танками для нанесения контрудара удара по российским войскам и деблокирования группировки ВСУ, закрепившейся на южных окраинах города. Но, украинские батальоны оказались под сильным огнём российской артиллерии и затем были разбиты во встречном бою. Остатки изюмского гарнизона ВСУ были также разгромлены. По заверениям блогера Юрия Подоляки вся линия обороны ВСУ в данном районе боевых действий посыпалась.

Сейчас бои продолжаются южнее Каменки, возможно, в ближайшее время начнётся наступление на Славянск и Краматорск или в обход окопавшейся здесь группировки ВСУ, с целью её полного окружения.

К населённым пунктам Первомайское и Лозовая выдвинуты резервы ВСУ, идёт формирование новой линии обороны украинских войск. Также спешно создается украинский войсковой заслон на рубеже Никополь - Барвенково.

На донбасском участке фронта идут бои местного значения на Северодонецком, Авдеевском и Горловском направлениях. Здесь активно работают полевая артиллерия ВС РФ и армейская авиация ВКС РФ.

На Киевском участке фронта бои идут по подступах к Борисполю и в Броварах. Здесь идут бои местного значения. Очевидцы из Киева отмечают, что порой слышна артиллерийская канонада.

Бои за Харьков приняли затяжной характер. Российская артиллерия продолжает здесь утюжить позиции противника. Однако о продвижении в глубь города вперёд войск РФ пока никакой информации не поступило.

ВС РФ продолжают уничтожать украинскую военную инфраструктуру ударами высокоточного оружия большой дальности. В данных действиях используются корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также дальняя авиация ВКС РФ.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте (н/п) Даниловка, южнее Киева. Крылатые ракеты были обрушены на штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут (Артёмовск) Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск, на окраинах которого сейчас ведут бой войска ДНР.

Фронтовой и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ.

Российскими средствами ПВО уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Старая Марковка и Харьков. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 беспилотных летательных аппаратов, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронированных машин, 160 установок реактивной системы залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.