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24 марта 2022, 16:31

Фото: 2022-03-24-Брифинг начальника войск РХБЗ ВС РФ И. Кириллова.mp4

Сибирская язва выкашивала население целых посёлков, под ноль, в 17-м, 18-м и 19-м веках на севере и северо-востоке Российской империи это один из самых смертоносных патогенов на Земле. В Минобороны РФ прошёл очередной брифинг, посвящённый результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины. В ходе этого мероприятия начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил новые сведения, полученные российскими военными.

Командующий восками РХБЗ ВС РФ сказал: «Министерство обороны России продолжает анализировать документы, раскрывающие военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине. Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым управляет Хантер Байден. Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 млрд. долларов. При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию «Metabiota», которая, наряду с «Black and Veach» является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру. Масштабы программы впечатляют.

Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства, принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках «Манхэттенского проекта». Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона».

Кириллов подчеркнул: «Регистрационная карта подтверждает, что именно 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность на Украине. Документ подписан заместителем госсекретаря кабинета министров Украины Виктором Полищуком. Правовой основой для его подписания явилось Соглашение о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. В регистрационной карте определены заказчик работ – управление по снижению угрозы минобороны США, а также перечень биообъектов».

Он так же пояснил: «Как мы уже ранее сообщали, объем финансирования только за период с 2018 по 2020 годы составлял порядка 32 млн. долларов. В тексте документа сказано, что Соединенные Штаты, их персонал и подрядчики освобождаются от обязанности уплачивать налоги или другие подобные сборы, которые взимаются на территории Украины. Министерством обороны раскрыта и обобщена схема движения биоматериала. Финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Так, в соответствии с проектом UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4000 военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 – на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки. Подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона. Анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, опасные патогены, а также их переносчики. Так, в центр имени Лугара в Грузии было направлено более 10 тысяч проб. Среди получателей числятся: референс-лаборатории в Великобритании, институт Лёффлера в Германии. Все это создает риски для передачи за рубеж чувствительной генетической информации, а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавались образцы».

Кириллов указал: «Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде. На слайде представлены документы проекта UP-2, одной из задач которого являлось выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы. Интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен – по-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибиреязвенной болезни на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней. Учитывая, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях. Мы знаем примеры, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями в области биобезопасности».

В период с 2005 по 2015 годы с Дагуэйского испытательного полигона сухопутных войск США осуществлялась рассылка жизнеспособных сибиреязвенных спор, которые были направлены 194 адресатам в десяти странах мира. Сложившаяся ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией COVID-19.

Кириллов подчеркнул: «Мы продолжаем публиковать сведения о проведении исследований с участием украинских военнослужащих.

Хотелось бы отметить, что подобные работы запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за ее пределами. Ранее уже упоминалось об исследованиях в рамках проекта UP-8, к которым было привлечено более четырех тысяч человек. По данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы.

Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов «Deep Drug», не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде. Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик – компания «Scymount» – предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе несмотря на то, что сотрудники министерства обороны Украины привлекали в качестве добровольцев».

Подобные неприемлемые подходы с молчаливого согласия американской администрации являются нормой для крупных фармкомпаний. Так, индонезийскими властями в 2010 году из-за многочисленных нарушений была прекращена деятельность медицинского центра ВМС США в Джакарте. Американцы проводили работы на этом объекте вне рамок согласованной программы исследований, осуществляли отбор биологических проб и отказывались информировать правительство Индонезии о достигнутых результатах. Полученные ими материалы были использованы в интересах аффилированной с Пентагоном фармацевтической компании «Gilead», которая проводит испытания своих препаратов, в том числе на территории Украины и Грузии.

В заключение Кириллов заявил: «Хотелось бы обратить внимание, что количество биологических лабораторий в США несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под их контролем находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции. Считаем, что в контексте поступающей информации необходимо добиваться от Вашингтона разъяснений относительно истинных целей деятельности американских биолабораторий в рамках международного расследования».