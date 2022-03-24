Моисеев: сегодня, 24 марта 2022 года Россия вышла к своим границам 1503-го года

Аргументы Недели → Армия 13+

24 марта 2022, 16:01

Фото: Соцсети

Российские войска полностью освободили город Изюм, об этом пишет председатель Харьковской областной общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев. Эта организация на протяжении всех восьми лет правления киевской хунты боролась с ней и организовывала сопротивление в Харьковской области. Сейчас члены этой организации находятся на передовой.

Сергей Моисеев сообщает немало интересных исторических деталей: «Изюм — это город, который важен для русского сердца.

27 марта 1111 года на изюмской земле при реке Сальница была одержана историческая победа Владимиром Мономахом над половцами. В 2011-м году мы, «Русь Триединая» и другие общественники Харькова установили под Изюмом памятный знак.

Изюм — это земля, где была установлена граница с татарским ханством при первом русском государе Иване III. На месте Изюма было удобное место перехода через реку Северский Донец - так называемый Изюмский перелаз. При Иване Грозном князем Михаилом Воротынским в 1571-м году там была установлена станично-сторожевая служба. Вспомним фильм «Иван Васильевич меняет профессию», там есть фраза: «Татарский хан на Изюмском шляхе безобразничает».

В 1572 году безобразия татарского хана были жестко и надолго пресечены в битве на Молодях. На месте Изюма при Борисе Годунове был построен пограничный город Цареборисов. Который уничтожели в Смутное время, а Изюм был основан русским царем Михаилом Федоровичем в 1639 году! Святителем Иоасафом Белгородским в Изюме была явлена общерусская святыня, Песчанская чудотворная икона Божией Матери! И сейчас святыня, которая находится в Вознесенском кафедральном соборе города Изюма, освобождена из плена украинствующих сектантов. Изюмский гусарский полк достойно проявил себя в Отечественной войне 1812 года! Маршал Георгий Жуков в 1915-1916 годах учился в Изюмской унтер-офицерской школе.

Рубиновые стекла для Кремлевских звезд были отлиты на Изюмском заводе оптического стекла! Сейчас древний Изюмский шлях — это Ростовская трасса, которая ведет через Чугуев в Харьков. И сегодня пресечены там безобразия и украинских нацистов».