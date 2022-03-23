Без применения ядерного оружия «Кинжал» может уничтожить любую армию даже под землёй

Аргументы Недели → Армия 13+

23 марта 2022, 16:14

Одним из наиболее ярких событий этой недели стало первое боевое применение авиационно-ракетного комплекса «Кинжал» с гиперзвуковой, управляемой на всей траектории аэробаллистической ракетой.



«Кинжал» универсален – он является и противокорабельной ракетой (ПКР), и ракетой против наземных целей. Впрочем, эта грань вообще у нас стала очень зыбкой. Первый удар «Кинжалом» был нанесён по Делятино в Ивано-Франковской области. Он наносился с дистанции более 1000 км ракетой с фугасной проникающей боевой частью (БЧ). Время полёта ракеты к цели составило менее 10 минут. Вероятно, удар производился с севера или северо-востока, то есть из западных областей России.



Объект в Делятино – крайне интересная цель. Это одна из первых четырёх центральных баз хранения ядерного оружия в СССР. «Объект 711» расположен в горном ущелье в Карпатах в старых горных выработках. Расстояние от поверхности до залов хранения и обслуживания ядерного оружия – от нескольких десятков до сотен метров. Эта база, несмотря на свой возраст, не раз модернизировалась и обладала всеми основными системами защиты от ядерного и прочих видов оружия, которые существовали в СССР в конце 80-х годов прошлого века. Теоретически, она никак не могла быть поражена обычным оружием.



Снаружи имелись и до сих пор существуют отдельная железнодорожная станция, вертолётная площадка для перевозки ядерных боеприпасов и другие строения, которые есть в каждой части. Самого ядерного оружия там нет ещё с 1991 года. Тогда все тактические арсеналы были оперативно вывезены с Украины и прочих республик.



Сам объект украинцы не покинули и не разворовали, а стали хранить там тактические неядерные ракеты «Точка-У» и авиационные средства поражения. Были они там и сейчас. Также на базе были расположены два батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.



ОТР типа «Точка-У», по сути, остаются одним из немногих дистанционных видов оружия Украины. Эти ракеты не являются сложной целью для нашей ПВО – их сбивают С-400, С-300, «Торы» и «Панцири». Однако «Точка-У» имеет шансы в некоторых местах, где ПВО послабее, всё же прорваться. Чем Киев и пользуется. Поэтому их уничтожение является приоритетной задачей.



Как и каким образом «Кинжал» пробил минимум десятки метров грунта и многометровый фортификационный железобетон – загадка. Но поражение подземного объекта и детонацию в нём боеприпасов признали даже украинцы. Вероятно, в этом режиме «Кинжал» перед целью не тормозит, как большинство ракет и боевых блоков ракет. Физику не обманешь – плотные слои тропосферы тормозят в разы даже боевой блок МБР. Но, видимо, «Кинжал» специально доразгоняется включением двигателя.



Очевидно, что наши военные имели детальные чертежи объекта и смогли найти место, где обычная, неядерная, пусть и очень быстрая и очень глубоко проникающая ракета смогла найти лазейку и добраться до ракет, сложенных внутри. Кончатся ли теперь у Украины «Точки»? Вряд ли сразу. Часть боекомплекта украинцы наверняка уже развезли заранее в те районы, где оперируют пусковые установки. Но уже точно можно сказать, что уничтожено большинство имевшихся ракет.



Удар по Делятино это многоуровневый намёк. В частности, Зеленскому, прячущемуся по бункерам и защищённым командным пунктам советских времён. Бывший бункер ЦК КПУ в Киеве, где якобы сейчас находится Зеленский, расположен на глубине 93 метра. Вроде бы достать его тяжело, но на днях под Киевом продемонстрировали и иной способ добраться до бункерных сидельцев. Российские спецназовцы и десантники захватили защищённый подземный резервный КП вместе с 63 офицерами ВСУ. Из них половина – старшие офицеры.



Но куда более конкретно намекнули американцам и натовцам. Министерство обороны России даже специально сообщило, с какой дистанции и как был поражён объект. «Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищённых специальных объектов противника», – именно так было сказано в релизе. Намёк явно сделан в отношении хранилищ американских тактических термоядерных авиабомб В61 в Европе. А также других защищённых хранилищ и штабов группировок войск.



Мол, и без применения ядерного оружия можем от них мокрое место оставить. И сделать вы с этим ничего не сможете – даже не успеете ничего понять и предпринять. При этом открытым текстом дали понять, что ядерное применение «Кинжала», как и его родичей из семейства «Искандер», тоже предусмотрено. И обещано, что «Кинжалы» и далее будут применяться на Украине.



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