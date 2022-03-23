Шаманов: Польша будет разгромлена по полной схеме, полякам придётся бежать

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23 марта 2022, 14:18

Фото: Соцсети

На предложение посольского политика Ярослава Качиньского направить посольских миротворцев на Украину жёстко отреагировал бывший командующий ВДВ, ныне депутат Госдумы Владимир Шаманов. Об этом пишет новостной портал EADaily.

Реакция на предложение лидера правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского обсудить на саммите НАТО посылку «миротворческого» военного контингента, численностью 10 тыс. штыков на Украину, ответил заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, бывший командующий ВДВ Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов. Он жёстко предостерёг Варшаву от попытки отправить свои войска на территорию Незалежной.

Во время прямого эфира Первого канала российского телевидения он заявил: «Сегодня настало время нашему руководству сказать конкретно: вот есть границы и только попробуйте, поляки, сунуться сюда хотя бы на десять метров. Польша будет разгромлена по полной схеме, полякам придётся бежать, задрав колени, до Варшавы». Он так же добавил, что Польша рискует «получить по полной схеме: «Калибром» и всей мощью артиллерии и авиации».