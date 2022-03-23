Российские войска пошли в прорыв в направлении на Славянск

Аргументы Недели → Армия 13+

23 марта 2022, 13:29 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Подразделения РФ взламывают оборону противника в районе села Каменка (южнее Изюма). Здесь завязались тяжёлые бои, в ходе которых российская армия перемалывает пехоту и бронетанковую компоненту ВСУ. С выходом к Славянску войска ВС РФ окажутся в тылу украинской 76-тысячной «донецкой группировки». Аналитики НАТО признали, что поставленное Западом - Украине высокотехнологичное вооружение («Джавелины», «Стингеры» и прочее) совершено не эффективно в бою против российской военной техники.

Идут тяжёлые бои южнее Изюма за село Каменка. Прошлым утром танковая рота ВСУ пыталась контратаковать, но была обстреляна с воздуха штурмовой авиацией ВСК СР и с земли российской артиллерией. Информация об этом появилась сети, в том числе на ТК издания «Русь Триединая».

Украинская сторона не оставила попыток отбросить российские войска от Каменки и не допустить их прорыв к Славянску. ВСУ ведут в этом пункте усиленную артиллерийскую подготовку с применением ствольной, реактивной артиллерии и ТРК «Точка-У» по позициям подразделений ВС РФ, подтянув сюда же до двух мотопехотных батальонов. В небе кружат украинские разведывательные беспилотники. Российские подразделения армейских сил ПВО работают без устали и очищают небо от украинских БПЛА. Плотно работает по многочисленным наземным целям российская армейская авиация. Украинские средства ПВО не в состоянии противостоять им.

С выходом к Славянску войска ВС РФ окажутся в тылу украинской 76-тысячной «донецкой группировки». Полное её окружение станет только вопросом непродолжительного времени, а это самая многочисленная и боеспособная часть ВСУ с уничтожением, которой практически будет решена задача по освобождению всего левобережья Днепра.

После ликвидации данной украинской группировки высвободятся значительные силы ВС РФ и ополчения Донбасса, которые можно будет направить на другие участки фронта для дальнейшего развития и успешного завершения специальной операции.



Согласно докладу аналитиков НАТО, Вооружённые силы и прочие силовые структуры Украины в целом неэффективно используют полученное от стран альянса оружие. В результате предсказанных западными политиками и генералами тяжёлых потерь российская армия не несёт. В числе причин указывается «неожиданно эффективные» системы пассивной и активной защиты российской техники и авиации, а также большие потери западного оружия при уничтожении российскими ВС украинских военных складов и транспортных колон, доставляющих это вооружение в различные пункты Незалежной.

Западные аналитики также указывают на плохую подготовку украинских военных и невозможность их обучать стрельбе из предоставленного технологичного переносного вооружения («Джавелинов», «Стингеров» и прочего) из-за отсутствия полигонов, тренажеров и другой материальной базы. Вывод из всего вышесказанного был сделан такой: дальнейшая поставка западного вооружения не даст вообще никакого эффекта. Похоже НАТО сосредоточится на переправку в Незалежную оружия советского образца.