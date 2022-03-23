Конашенков: войска РФ продолжили уничтожение подразделений 54-й омбр ВСУ

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23 марта 2022, 12:47

Фото: соцсети

Фронтовая и армейская авиация ВКС РФ, а также российские ракетные войска за минувшие сутки нанесли удары по 97 объектам военной инфраструктуры Украины. Среди которых: две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У» в промышленной зоне на северной окраине Киева, 8 зенитных ракетных комплексов, в том числе: 6 «Бук-М1», один С-300 и одна пусковая установка ЗРК «Оса», 10 командных пунктов, 8 орудий полевой артиллерии, а также 3 станции артиллерийской разведки производства стран НАТО. Об этом и других событиях специальной операции сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, он сказал: «Войска российских Вооруженных сил продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В настоящее время идёт бой за населенный пункт Новомихайловка».

Войска ДНР завершили зачистку от националистов населенного пункта (н/п) Верхнеторецкое и продолжили преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. В ходе которого была освобождена от неприятеля железнодорожная станция Новобахмутовка. В ночном бою дончане уничтожили три танка, два БМП, два миномета и 5 автомобилей повышенной проходимости.

Конашенков также проинформировал: «Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу украинских Вооружённых сил в населенном пункте Оржев, расположенный в 14 км северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожено крупное хранилище, заполненное вооружением и военной техникой, в том числе поступившей из западных стран.

Кроме того, представитель МО РФ заявил: «Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе: украинский Су-24 в районе города Изюм, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2» в близи от н/п Рожин, Карашев и Максим Горький». Прошедшей ночью группой вертолетов Ка-52 и Ми-28н уничтожены 8 танков, 5 БМП и БТР, 9 автомобилей и тягачей, 3 дота, 7 орудий полевой артиллерии и минометов. Всего с начала проведения специальной военной операции ликвидированы: 184 самолета и вертолетов украинских военно-воздушных сил, 246 беспилотный летательный аппарат, 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1354 единицы специальной военной автомобильной техники».