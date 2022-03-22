Николаевский гарнизон массово погибает под огнём российских высокоточных ракет

Аргументы Недели → Армия 13+

22 марта 2022, 20:57

Фото: Соцсети

Украинские источники сообщают, что в результате ракетного удара по расположению 79-той ОДШБр ВСУ 164 украинских десантника убиты, и 38 солдат числятся ранеными.

Ранее в Юрий Подоляка в своём видео-блоге сообщил о четырёх ракетных ударах по местам дислокации войсковых частей в Николаеве. По мнению блогера, российское командование стремится нанести как можно больший урон николаевскому гарнизону ВСУ дистанционными обстрелами, чтобы напрочь лишить его боеспособности и крайне деморализовать украинских солдат. Похоже, что цель достигнута. Судя по всему, на сегодняшнем ракетном обстреле дело не закончится, украинские военные продолжат погибать, не сделав ни одного выстрела по противнику. И это грамотная тактика, тем более, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине малой численностью, значительно (в разы) уступающей численности ВСУ, НГУ и террбатов.