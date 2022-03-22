За минувшие сутки войска ДНР уничтожили 28 бойцов ВСУ

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22 марта 2022, 20:33

Фото: Соцсети

Войска ДНР совместно с Вооруженными силами Российской Федерации продолжают освобождать от украинских оккупантов населённые пункты нашей Республики, сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой республики Эдуард Басурин.

В боях, за прошедшие сутки военнослужащие НМ ДНР уничтожили 28 украинских солдат, станцию радиоэлектронной борьбы «Букавель-АД», две БМП и один танк противника. Восемь военнослужащих 54-й механизированной бригады и шесть бойцов 36-й бригады морской пехоты ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни. С начала операции на сторону ДНР перешёл 331 военнослужащий ВСУ, 25 из них проходят лечение в госпиталях.

На Мариупольском направлении войсками ДНР завершён разгром воюющих здесь подразделений 36-той бригады морской пехоты ВСУ. Дончане захватили в качестве трофея: 4 танка, 2 бронированных машины, 2 комплекта связи тактического звена «Harris». Военным ДНР также достались документы и секретные носители информации брошенные боевиками ВСУ во время позорного бегства, сейчас их изучают специалисты.

За весь период текущей кампании войска ДНР нанесли следующий урон противнику: 95-тая одшбр потеряла 137 военнослужащих ВСУ убитыми и 189 ранеными; в 25-той 159 военнослужащих ВСУ погибли и 174 ранены; в 56-той омпбр убито 165 военнослужащих и ранено 202; 54-тая омбр потеряла 236 военнослужащих ВСУ убитыми и 261 ранеными; в 12-той оброп НГУ погибло 324 военнослужащих и ранено 345.

За прошедшие сутки в тяжёлых боях войска ДНР понесли потери. Пятеро защитников Донбасса погибли и семнадцать получили ранения.