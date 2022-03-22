Конашенков: в течение минувших суток фронтовой и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины

Аргументы Недели → Армия 13+

22 марта 2022, 14:45

Фото: Соцсети

Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены: 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1312 единиц специальной военной автомобильной техники. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, он сообщил: «Подразделения российских вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на 6 километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины».

В ходе ночного боя войска ДНР продвинулись на Кураховском направлении почти на 5 км. Им также удалось уничтожить роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск. Силы дончан овладели населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка. В боях за них были уничтожены три танка, четыре БМП, четыре орудия полевой артиллерии и 6 автомобилей повышенной проходимости противника. Более того, силы ДНР вклинилась на 4 километра вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и ведут бой за населенные пункты Каменка, Новосёловка Вторая, Верхнеторецкое.

Конашенков также сообщил: «Подразделения народной милиции Луганской Республики установили контроль над населенными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уже истреблено более 40 человек личного состава и 5 автомобилей повышенной проходимости противника».

Из его слов стало известно: «В течении минувших суток фронтовой и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники. Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 9 украинских танков, 7 БМП и БТР».