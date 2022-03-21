Кнутов: две трети личного состава так называемого украинского иностранного легиона — это кадровые военные НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

21 марта 2022, 21:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В приватной беседе с корреспондентом газеты «Аргументы Недели» военный историк и эксперт Юрий Кнутов рассказал о том, что в «украинском иностранном легионе» так называемых добровольцев всего - одна треть, а две трети личного состава — это кадровые натовские военные, имеющие большой боевой опыт. Именно им доверено стрелять из «Джавелинов» и «Стингеров». Он также поведал о том, что Польша поставляет некачественное вооружение Украине, от чего есть потери среди солдат ВСУ.

Эксперт заявил: «Реально в этом, так называемом, украинском иностранном легионе наёмников лишь одна треть, а две трети — это кадровые военные НАТО. Эти как раз нужны потому, что умеют стрелять из «Джавелинов» и «Стингеров»».

Юрий Кнутов рассказал: «У местных вояк есть проблемы с использованием «Джавелинов» и «Стингеров». Поскольку обучать украинцев нет никакой возможности. Солдаты ВСУ половину партии американских ПТРК и ПЗРК вывели из строя, не сделав ни одного выстрела, чисто по неумению управлять ими. Тренировать новичков управлению «Джавелинами» и «Стингерами» - дорогое удовольствие. Один пуск ракеты ПЗРК «Стингер» стоит 70 тыс. долл., а одна ракета ПТРК «Джавелин» - 100 долл. Поэтому тренируют украинцев на макете, объясняют как в принципе пользоваться этим оружием. Когда начинается бой и у солдат руки трясутся от страха, они забывать всё, делают манипуляции по наитию и выводят из строя дорогостоящее оружие. В лучшем случае ничего не происходит, «Джавелин» или «Стингер» - не стреляют, в худшем случае происходит подрыв. К слову, польские гранатомёты, переданные Варшавой украинцам, взрываются в руках солдат ВСУ. Причин тому может быть много: либо произведены с изъяном, либо слишком долго хранились. Кстати, польские ПЗРК (аналог советской «Иглы»), так же не отличаются качеством. И они в большом количестве взрываются в руках украинских вояк при производстве пуска. Возможно, вся проблема в том, что были не подходящие условия их хранения».

Кстати, украинские вояки жалуются и на чешские гранатомёты, исполненные по образу и подобию РПГ-7 советского производства. Это вооружение также часто взрывается в руках украинских солдат во время выстрела. Создаётся впечатление, что поляки и чехи намеренно вредят украинцам. Впрочем — это только впечатление. В любом случает, всё что во вред врагу - на пользу российским войскам, ведущим специальную операцию на территории Украины.