Идёт подготовка к удару ВС РФ в районе Кураково и Изюма - сюда стягиваются значительные силы

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21 марта 2022, 16:28 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Большие колонны военной техники идут в направлении Кураково из южных районов в том числе из Бердянска. Так же со стороны Харькова передвигаются значительные силы и средства в направлении Изюма. Судя по всему, намечаются два мощных удара войсками РФ на встречных направлениях. Об этом сообщил в своём блоге Юрий Подоляка.

Один в обход Кураково на север, другой из района Изюма в южном направлении. Предположительно эти действия ВС РФ завершатся полным окружением и разгромом Донецкой группировки ВСУ и нацбатов. К началу этого наступления, вероятно, будет завершена ликвидация всех очагов остатков националистических банд и формирований ВСУ в Мариуполе. Вчера российское командование предложило украинскому гарнизону в этом городе сложить оружие и гарантировало жизнь. Из Киева поступила команда город не сдавать и сражаться до конца.

Вчера был нанесён ракетный удар по скоплению боевой техники и складу боеприпасов, который был расположен на севере Киева. Точность попадания доказали последовавшие за этим множественные взрывы находившихся в хранилище снарядов и ракет. Здесь продолжается наступление российский войск в южном направлении. Задача блокировать Киев и захватить плотину в Вышгороде, запланированное украинскими националистами уничтожение этого гидротехнического сооружения приведёт к затоплению половины Киева.