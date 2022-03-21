В парке «Патриот» состоится турнир-презентация армейского тактико-стрелкового многоборья

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21 марта 2022, 14:54 Анатолий Жильцов

Фото: Соцсети

26 марта в подмосковном парке «Патриот» Федерация армейской тактической стрельбы в России (ФАТСР) проведёт турнир-презентацию по военно-прикладному виду спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье» (АТСМ) и видеоконференцию о планах работы федерации. В мероприятиях примут участие представители Минобороны РФ, судьи, эксперты, спортсмены, столичные кадеты. Об этом сообщил генеральный секретарь ФАТСР председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.



Программа будет включать презентации «Армейского тактико-стрелкового многоборья» и планов соревнований на 2022 год, утверждённых Минспортом России, а также мини-турнир по правилам АТСМ с участием курсантов Военного университета Минобороны РФ. Будут проведены мастер-классы инструкторами ФАТСР и пройдёт видеоконференция с разъяснением условий вступления в ФАТСР. Мероприятия стартуют в десять утра по московскому времени и завершатся во второй половине дня.



По словам генерального секретаря ФАТСР, председателя общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрия Нестерова, такой необычный формат мероприятия Федерацией апробируется впервые. «Это позволит нам не только встретиться и обсудить текущие дела, но и посмотреть воочию на упражнения армейского тактико-стрелкового многоборья. «В рамках турнира-презентации пройдут мастер-классы по тактике, стрельбе из различных видов оружия, метанию ножей, сапёрных лопаток и гранат, рукопашному бою и по оказанию первой помощи в условиях, приближённых к боевым», - отметил Дмитрий Нестеров.



Основная цель ФАТСР – развитие массового военно-прикладного вида спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье» среди допризывной и призывной молодёжи, военнослужащих, служащих и граждан России, подлежащих призыву на военную службу в мирное и военное время.



Напомним, Федерация создана по решению Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина о развитии военно-прикладных видов спорта в России. Ответственным за становление армейской тактической стрельбы является заместитель Министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Президент ФАТСР - генерал-полковник Иван Бувальцев.