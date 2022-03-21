В порту Бердянска разгружают БДК «Орск» ЧФ ФР

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21 марта 2022, 14:43

Фото: Соцсети

Телеканал «Звезда» разместил на своём сайте информацию о прибытии в порт Бердянска большого десантного корабля (БДК) «Орск» Черноморского флота (ЧФ). На нём была доставлена боевая техника. Разгрузка прошла в штатном режиме.

Большой десантный корабль «Орск» проекта 1171 или (по классификации НАТО, «Аллигатор») доставил в Бердянск бронетранспортёры (БТР). Обычно БДК данного класса вмещает до 20 танков или до 40 БТР. Сколько техники доставлено сейчас не разглашается. Представитель флота заявил об открытии навигации. Теперь морским путём, через этот порт пойдёт снабжение российских войск и доставка гуманитарных грузов.

Порт Бердянска находится под обстрелом украинских ракетных войск. Практически вся его территория усеяна разорванными деталями тактических ракет 9К70-1 комплекса «Точка-У». Но, российские ПРО работают великолепно, ни одна из запущенных украинцами ракет не достигла цели.

В Бердянск приезжают беженцы. Их размещают в городском пансионате, выдают всё необходимое. В том числе организована бесплатная раздача 92-го бензина. Отмечаются попытки бойцов ВСУ и националистического батальона «Азов» выйти из окружения под видом беженца. Ведётся строгий досмотр всех лиц мужского пола призывного возраста. Боевиков «Азова» выдают татуировки. Кроме того, по другим признакам можно определить, что человек недавно стрелял из оружия. Это характерные вмятины на указательном пальце, плечах, остатки пороховой гари, которые въедаются в кожу рук и лица, и остаются на них долгое время.