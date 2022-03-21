ВС РФ продолжили успешное проведение специальной операции, по противнику применены гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

Аргументы Недели → Армия 13+

21 марта 2022, 12:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

К финалу недели стало известно, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танков и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1269 единиц специальной военной автомобильной техники.



Кроме того, в блогосфере появились данные о других потерях в рядах украинских силовиков: ВСУ потеряли убитыми около 11 тыс. военнослужащих, Нацгвардия около 2 тыс. бойцов, государственная погранслужба Незалежной - около 330 бойцов. Статистика дана без учёта потерь сил территориальной обороны и иностранных наёмников. Судя по всему, Украина лишилась почти всего парка боевых самолётов, не учитывая те из них, которые в начале специальной операции были переправлены в Румынию. То же самое можно говорить о ВМС Украины, свой ржавеющий флагман - фрегат «Гетман Сагайдачный» моряки Незалежной затопили сами. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что все боеспособные соединения ВСУ уже брошены в бой и у командования украинской армии больше не осталось боеготовых резервов, а та масса новобранцев, что была призвана по всеобщей мобилизации, нуждается в обучении и не готова немедленно идти в огонь.



Эксперты указывают на эффективность тактики и оперативного искусства, применяемых российскими войсками и силами ополчения Донбасса. Организация боевых действий командованием РС РФ позволяет наносить значительные потери противнику в живой силе, технике и вооружениях, и, напротив, по возможности беречь свой личный состав. На прошедшей неделе поступили сообщения о боевом применении российскими ВКС гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».



Вашингтон и Брюссель рассматривают варианты поставок Незалежной зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 из Турции и других зенитных ракетных комплексов (ЗРК) советской разработки из различных стран НАТО и государств - партнёров альянса. В настоящее время министр обороны США находится в Софии, пытается заставить болгарские власти вооружать Украину.



Несколько дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМУ стоят на вооружении сил ПВО Болгарии и Словакии, двумя дивизионами С-300ПМУ1 располагает Греция, один дивизион ЗРК С-300В находится в США. Все эти ЗРК были проданы сначала СССР, затем РФ в 1980-х и 1990-х годах. Армия Финляндии имеет 3 дивизиона «Бук-М1», В Грузии находится один дивизион данного типа ЗРК. Болгария, Греция, Польша и Грузия располагают значительным числом зенитных комплексов «Оса». ЗРК «Стрела-10» состоит на вооружении сил ПВО Болгарии, Венгрии, Грузии, Чехии и Хорватии.



Вопрос: как это всё переправить на Украину? Он стоит особенно остро после заявления Лаврова о том, что все перевозки грузов в Незалежной отныне будут рассматриваться как военные цели. Есть ещё одна загвоздка: в ВСУ нет специалистов способных работать с ЗРС С-400. Обучение займёт от полугода до года. Правда Анкара может передать Украине эти ЗРС вместе с турецкими расчётами, как это сделано в связи с продажей Киеву турецких беспилотников «Байрактар», которыми управляют турецкие операторы, в интересах ВСУ.

Минобороны ФРГ заявило о своём решении приобрести тридцать пять истребителей F-35 американского производства, способных нести ядерное оружие и откажется от европейских истребителей Tornado. Воплощение этого плана в жизнь будет осуществляться до 2030 года. Ранее официальные лица ФРГ планировали закупить новые версии F-18, приспособленные для применения ЯО, для радиоэлектронной борьбы и подавления противовоздушной обороны противника. Покупка F-35 не рассматривалась из-за его дороговизны.



Решение о замене европейского истребителя «Торнадо» на американские образцы, видимо, принято под мощным давлением из Вашингтона. Согласие на покупку F-35 Берлин дал только что, Белый Дом сумел выкрутить руки прижимистым немцам. Скорее всего, на канцлера Шольца янки нашли какой-нибудь компромат. Германия поступила так же, как и Австрия с Францией - отказалась от европейского истребителя, который был предложен концерном Airbus.



