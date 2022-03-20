Аргументы Недели → Армия 13+

20 марта 2022, 20:32

Фото: Соцсети

Примыкающий к окружной дороге Харькова поселок Циркуны находится под контролем народного ополчения, которое взаимодействует с российскими военными, при этом украинские войска продолжают обстреливать поселок из минометов.

Издание «Русь Триединая» сообщает, что местное ополчение действует с первых дней специальной операции и. постепенно набирает силы, привлекая на свою сторону жителей харьковской области. Бойцы этого ополчения полны решимости вести бескомпромиссную борьбу с украинскими националистами и нынешним киевским режимом.