На Украине свирепствует диверсантомания, теперь она осложняет жизнь солдатам ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

20 марта 2022, 16:45

Фото: Соцсети

В российской блогосфере появилось видео, на котором представитель украинской администрация Запорожской области заявляет, что российские «диверсанты» одеваются в военную униформу ВСУ.

Судя по всему, в Незалежной маховик «диверсантомании» раскачивается всё сильнее. Теперь под ударом террбатовцев, СБУ и националистов могут оказаться военнослужащие ВСУ.