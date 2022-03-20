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На Украине свирепствует диверсантомания, теперь она осложняет жизнь солдатам ВСУ

, 16:45

На Украине свирепствует диверсантомания, теперь она осложняет жизнь солдатам ВСУ
Фото: Соцсети

В российской блогосфере появилось видео, на котором представитель украинской администрация Запорожской области заявляет, что российские «диверсанты» одеваются в военную униформу ВСУ.

Судя по всему, в Незалежной маховик «диверсантомании» раскачивается всё сильнее. Теперь под ударом террбатовцев, СБУ и националистов могут оказаться военнослужащие ВСУ.

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