Британский гвардеец быстренько съездил на Украину и вернулся обратно

Аргументы Недели → Армия 13+

20 марта 2022, 16:33

Фото: Соцсети

19-летний британский военнослужащий из состава Колдстримской гвардии (те самые королевские гвардейцы, что несут службу у Букингемского дворца, в красных мундирах и высоких медвежьих шапках), самовольно оставил свою войсковую часть и уехал на Украину, повоевать на стороне ВСУ. Но, вскоре вернулся на родину, сразу же был арестован. Об этом пишет британская газета The Sun.

По словам самого самовольщика, он уехал на Украину, чтобы получить новые ощущения и пощекотать себе нервы, повоевать, пострелять, но - погибать в его планы не входило. Боец попал на Яворовский полигон во Львовской области, однако не в тот момент, когда по нему был нанесён удар «Калибрами». Можно сказать, что любителю приключений очень повезло. Кстати, он сказал украинцам, что имеет боевой опыт.

Вскоре этот беглец, не понюхав пороха, вернулся в Англию, по совету бывших британских военнослужащих, которые доходчиво ему растолковали о грядущих проблемах с законом. Стоит отметить, что Министерство обороны Великобритании в жёсткой форме запретило военнослужащим Соединенного Королевства самовольно отправляться на Украину. Теперь самовольщика ждёт военный трибунал. Газета The Sun, также сообщает, что это уже четвёртый гвардеец, самовольно покинувший часть и отправившийся воевать за Украину, трое из них все еще находятся в Незалежной.