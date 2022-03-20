Росгвардейцы в боях за Изюм захватили плацдарм и удерживали его до подхода главных сил

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20 марта 2022, 15:56

Фото: Соцсети

Спецназовцы Росгвардии в сражении за город Изюм в Харьковской области Украины форсировали реку Северский Донец, захватили плацдарм и удерживали его до подхода главных сил. В ходе боев им удалось взять в плен боевиком националистов и захватить важные документы. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на пресс-службу Росгвардии.

В частности, в Росгвардии сообщили: «Военнослужащие и сотрудники нескольких отрядов специального назначения, а также одного из СОБР Росгвардии ночью внезапным броском форсировали реку на окраине города Изюм, захваченного националистическими формированиями, и стремительно овладели плацдармом. В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений украинских ВСУ и националистов, тем самым сковав крупные силы противника и обеспечив установку понтонного моста подразделениями Вооруженных сил Минобороны РФ».

Росгвардейцы приняли неравный бой с превосходящими по численности формированиями противника, сковали его действия, причинили ему немалый урон в живой силе и боевой технике. Отражая атаки противника, росгвардейцы переходили в контратаки и сумели расширить плацдарм. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам.