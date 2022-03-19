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Германия покупает американские самолёты пятого поколения F-35, способные нести ядерное оружие

, 19:28

Германия покупает американские самолёты пятого поколения F-35, способные нести ядерное оружие
Фото: Соцсети

Германия купит тридцать пять истребителей F-35 американского производства и откажется от европейских истребителей Tornado. Воплощение этого плана в жизнь будет осуществляться до 2030 года. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт во время совместного брифинга с начальником штаба ВВС генерал-лейтенантом Инго Герхарцем.

Это решение означает, что Германия продолжит развивать парк самолетов, которые могут нести ядерное оружие (ЯО). Что предписано доктриной НАТО. Ранее официальные лица ФРГ планировали закупить новые версии F-18, приспособленные для применения ЯО, для радиоэлектронной борьбы и подавления противовоздушной обороны противника. Покупка F-35 не рассматривалась из-за его дороговизны.

Решение о замене европейского истребителя «Торнадо» на американские образцы видимо принято под мощным давлением из Вашингтона. Согласие на покупку F-35 Берлин дал только что, Белый Дом сумел выкрутить руки прижимистым немцам. Скорее всего, на канцлера Шольца янки нашли какой-нибудь компромат. Германия поступила так же, как и Австрия с Францией - отказалась от европейского истребителя, который был предложен концерном Airbus.

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