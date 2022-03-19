Ераносян: украинскими войсками командует НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

19 марта 2022, 18:13 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Военный эксперт капитан первого ранга в запасе Владимир Ераносян рассказал корреспонденту газеты «Аргументы Недели» о текущих событиях специальной военной операции. Эксперт также заявил, что российские войска реально воюют против НАТО на территории Украины. А Североатлантический альянс со своей стороны воюет чужими руками, используя украинцев, как пушечное мясо.

- Почему российские войска не берут под контроль Николаев?

- Николаев находится в полукольце. Обсуждалась попытка ВСУ нанести контрудар по российским войскам из этого населённого пункта. На самом деле ВСУ не имеет ни рядом с Николаевым, ни в Николаевской области реально боеспособных, полностью укомплектованных бригад, которые можно было бросить в прорыв. Украинские военные проводят «захват» только тех небольших населённых пунктов, где нет российских войск, при этом далеко от своих изначальных позиций не уходят.

Планирование и управление украинскими войсками осуществляют спецы из ЦРУ и других спецслужб стран НАТО. А они в свою очередь получают разведывательную информацию от командования США и НАТО. Имеются в виду те данные, которые Пентагон добывает посредством авиа- и космической разведки. Используя эту оперативную информацию, советники дают команду украинским военным на размещение позиций, в том числе в крупных городах или дают указание для совершения манёвров и нанесения ударов ракетами и артиллерией. По сути, украинскими войсками командуют натовские военные советники. Российские войска реально воюют против НАТО на территории Украины. А Североатлантический альянс со своей стороны воюет чужими руками, используя украинцев, как пушечное мясо. Естественно, что Америке их не жалко, и она готова воевать против России до последнего украинца или украинки.

- Почему специальная операция не ограничилась только Донбассом?

- Специальная операция ведётся широким фронтом по одной причине. Если бы Россия ограничила её только действиями на территории Донбасса, то пришлось бы вести боевые действия в очень сложных условиях. Во-первых, за 8 лет ВСУ построили мощные оборонительные линии с фортификационными сооружениями из железобетона. Во-вторых, ВСУ смогли бы вести боевые действия на ротационной основе, меняя войска на передовой по своему усмотрению или в случае особой надобности. Это было бы долгое противостояние на износ. Стоит учитывать, что Украину накачивают оружием страны Запада. И не только оружием, но и хорошо оплачиваемыми добровольцами.

Решая боевые задачи на широком фронте ВС РФ не дают украинским войскам ни отдыха, ни возможности проведения перегруппировок или манёвра большими силами и средствами. Уничтожая военные объекты и заводы оборонного комплекса по всей территории Украины ВС РФ сокращают возможности ВСУ по тыловому обеспечению своих войск и по восстановлению боеспособности подразделений украинской армии и сокращают производственную базу, занимающуюся ремонтом и производством боевой техники и вооружений.

- Ещё недавно много говорили о наступлении в Одесской области в направлении границы с Приднестровьем. Сейчас на эту тему - тишина, почему?

- Что касается Одесского направления. Скорее всего оно рассматривается как второстепенное. И продвижение в сторону границы с Приднестровьем начнётся только после высвобождения сил по завершению разгрома группировок ВСУ на Донбассе. Затем последует взятие Николаева и прорыв в Одесскую область. Хочу подчеркнуть, что в Одессе есть сильная оппозиция нацистскому режиму, которая сейчас находится в подполье и проявит себя, когда в этом наступит необходимость. Дело в том, что оружие, выданное по указанию Зеленского, попало также и в руки этих пророссийских групп, теперь они хорошо вооружены и в состоянии по приказу начать партизанскую войну против националистических украинских властей. Здесь вполне реально создать пророссийское ополчение, которое будет воевать против ВСУ и нацбатов.

- Харьков считался пророссийским. Что произошло, почему там нет сильной поддержки ВС РФ?

- За 8 лет украинские и американские спецслужбы хорошо поработали с населением Харькова. Они вычистили не только гласную оппозицию, которая имела свои СМИ. Все, кто мог высказывать другое мнение оказались под прессом. Многие пропали без вести, кто-то переехал в Россию. Они провели перепрошивку менталитета не только на образовательном и просветительском уровнях. Кого не смогли убедить - запугали. Хорошо поработали с молодёжью. Привлекли многих в ультрарадикальные организации. Лидеров общественного мнения купили, кого не смогли купить - зачистили. В Харькове очень плотно работали НКО. К тому же надо учитывать, что в этом городе много предприятий и институтов обороной промышленности. Он, по сути, стал закрытым городом. Там есть: крупный танковый завод, биолаборатории, научно-исследовательские организации, где проводились разработки, связанные с созданием ядерного оружия. Там спец службы США работали, как у себя дома.