Юрий Подоляка: Российские войска ведут методичное уничтожение живой силы и военной техники противника

Аргументы Недели → Армия 13+

19 марта 2022, 16:43 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Российские войска изменили тактику и это даёт положительный результат. Первые дни специальной операции силы РФ вели манёвренные действия некоторые подразделения уходили далеко вперёд и попадали в засады, устроенные украинскими военными. Командование ВС РФ перестроило работу своих войск на ходу и сосредоточилось на уничтожении живой силы и военной техники противника. Об этом в своём блоге рассказал Юрий Подоляка.

«С каждым днём техническое превосходство российской армии становится все явнее», — считает Юрий Подоляка. Активность ВС РФ нарастает. Уничтожая личный состав ВСУ, НГУ и террбатов высокоточным оружием дальнего действия российские военные не несут никаких потерь, что сильно деморализует украинскую армию. Даже украинские пропагандисты стали сдержаннее говорить об «успехах» ВСУ. Удары по Яворовскому полигону и по военному городку 79-ой аэромобильной бригады в Николаеве были весьма эффективны. Потери ВСУ составили сотни бойцов только убитыми. Что касается 79-ой бригады, под огнём оказалась только часть её личного состава (другая часть сейчас воюет в Северодонецке и Лисичанске) и новобранцы, призванные по всеобщей мобилизации. С большой долей уверенности можно говорить о ликвидации этого соединения. Как, впрочем, и о неудачной попытке Киева создать «иностранный легион». После гибели почти двухсот «солдат удачи» на Яворовском полигоне, остальная часть «легиона» предпочла уехать в Польшу.

ВСУ планировали контрудар и сосредотачивали силы в районе Запорожья, но оно не состоялось, поскольку российская авиация и артиллерия хорошо поработали с противником. Несколько раннее украинские войска предприняли попытку нанести контрудар в районе Киева, но попали в огневой мешок, понесли большие потери, лишь незначительному числу украинских, сильно прореженных подразделений, удалось откатиться назад. Так же приметно ведутся бои за Северодонецк. Войска ЛНР и РФ берегут своих солдат, уделяют главное внимание огневому поражению противника, его артиллерии и военной техники.

Юрий высказал мнение, что в ближайшие несколько дней ВСУ потеряет все свои механизированные соединения и артиллерию.

Украина сможет затянуть военные действия тем, что будет заваливать трупами своих бойцом линию фронта. Сейчас Киев сосредотачивает силы, формируемые из мобилизованных резервистов и новобранцев, в центре и на западе страны.