Аргументы Недели Армия 13+

Судоходство под угрозой, несколько сотен украинских морских мин сорвало с якорей и унесло в Чёрное море

, 13:58

Судоходство под угрозой, несколько сотен украинских морских мин сорвало с якорей и унесло в Чёрное море
Фото: Соцсети

Около 420 морских мин, установленных в акватории близ Одессы, сорвало штормом с якорей и смыло в Чёрное море, где теперь они могут находиться неизвестно. Эти мины представляют собой реальную опасность для судоходства. Об этом сообщил портал EADaily, ссылаясь на издание Life.ru.

Примерно 420 морских якорных мин типа ЯМ и ЯРМ, размещённых украинскими военными в водах близ Одессы, Очакова, Черноморска и порта Южный сорвало с донного крепления и унесло в открытое море. Их может занести куда угодно, наличие свободно плавающих в море мин — это реальная угроза судоходству в юго-западной и северо-западной части Чёрного моря.

Руководитель порта Сочи подписал соответствующий документ, предупреждающий капитанов кораблей о минной опасности.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Спорт

Американская пловчиха-трансгендер Лия Томас стала чемпионкой NCAA по плаванию среди женщин

Американская пловчиха Лия Томас завоевала золотую медаль в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA)на дистанции 500 ярдов вольным стилем. Спортсменка является трансгендером, прошла годовой курс по снижению уровня тестостерона. Победы Лии Томас вызвали недовольство соперниц из-за того, что Томас год назад была мужчиной и до 2019 года выступал в соревнованиях среди мужчин.

Политика

WADA назвало сроки завершения расследования по делу о нарушении российской фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил

Дело о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил должно быть завершено Российским антидопинговым агентством 8 августа. Согласно международному стандарту Всемирного антидопингового агентства(WADA),обработка результатов и проведение слушаний в первой инстанции должно быть проведено в течение шести месяцев с момента уведомления. Уведомление о нарушении антидопинговых правил было сделано 8 февраля.