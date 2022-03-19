Судоходство под угрозой, несколько сотен украинских морских мин сорвало с якорей и унесло в Чёрное море

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19 марта 2022, 13:58

Фото: Соцсети

Около 420 морских мин, установленных в акватории близ Одессы, сорвало штормом с якорей и смыло в Чёрное море, где теперь они могут находиться неизвестно. Эти мины представляют собой реальную опасность для судоходства. Об этом сообщил портал EADaily, ссылаясь на издание Life.ru.

Примерно 420 морских якорных мин типа ЯМ и ЯРМ, размещённых украинскими военными в водах близ Одессы, Очакова, Черноморска и порта Южный сорвало с донного крепления и унесло в открытое море. Их может занести куда угодно, наличие свободно плавающих в море мин — это реальная угроза судоходству в юго-западной и северо-западной части Чёрного моря.

Руководитель порта Сочи подписал соответствующий документ, предупреждающий капитанов кораблей о минной опасности.