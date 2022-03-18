Появилось сообщение о возможных крупных поставках из стран НАТО и партнёров средств ПВО - Украине

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18 марта 2022, 16:16

Фото: Соцсети

Американский телеканал CNN раскрыл информацию о возможной поставке Украине зенитных ракетных комплексов советской разработки из различных стран НАТО и государств - партнёров альянса, полученную от неназваного источника в Пентагоне.

Несколько дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМУ стоят на вооружении сил ПВО Болгарии и Словакии, двумя дивизионами С-300ПМУ1 располагает Греция, один дивизион ЗРК С-300В находится в США. Все эти были проданы сначала СССР, затем РФ в 1980-х и 1990-х годы. Армия Финляндии имеет 3 дивизиона «Бук-М1», В Грузии находится один дивизион данного типа ЗРК. Болгария, Греция, Польша и Грузия располагают значительным числом зенитных комплексов «Оса». ЗРК «Стрела-10» состоит на вооружении сил ПВО Болгарии, Венгрии, Грузии, Чехии и Хорватии.

Вопрос, - как это всё переправить на Украину. Он стоит особенно остро после заявления Лаврова о том, что все перевозки грузов в Незалежной отныне будут рассматриваться как военные, следственно они становятся целью для российских ВКС.