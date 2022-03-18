В Дагестане число желающих пойти на контрактную службу в ВС РФ увеличилось втрое

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18 марта 2022, 15:45

Фото: Соцсети

В Дагестане количество желающих заключить контракт для прохождения военной службы в войсках Южного военного округа (ЮВО) за 2,5 месяца текущего года увеличилось более чем в 3 раза по сравнению с показателями прошлого года за аналогичный период. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

За последнюю неделю сборный пункт Республики Дагестан заключил более 300 краткосрочных военных контрактов на прохождение военной службы.

Пресс-служба ЮВО уточнила: «Кандидаты могут заключить контракт на срок не более чем на один год для участия в решении задач в период чрезвычайных обстоятельств или в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России, а также в походах кораблей».