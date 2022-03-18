Колумнист Wall Street Journal предложил Турции передать С-400 Украине, почему это невозможно

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18 марта 2022, 13:00

Фото: Соцсети

Автор Wall Street Journal Пол Кольбе предложил Турции передать С-400 Украине для борьбы с российской боевой авиацией. Об этом пишет новостной портал EADaily, ссылаясь на североамериканское издание.

Суть поднятой шумихи такова: Пол Кольбе считает, что Украине необходимо зенитное оружие, а у Турции имеются С-400, приобретение которых у России вызвало шквал критики в адрес Анкары со стороны США и других стран НАТО. Этот, мягко говоря, совершено не компетентный в военных вопросах человек высказал очень глупую идею. Он считает, что США должны надавить на Турции, что бы та передала свои С-400 Украине, а взамен Анкаре будет позволено купить американские истребители пятого поколения F-35 и зенитные ракетные комплексы производства США.

Этот Пол упустил одну важную деталь. На Украине нет специалистов, способных работать с ЗРК С-400, турки и то освоили эту систему с грехом пополам. Подготовка расчётов С-400 займёт от полугода до года. Такую технику незаметно поставить невозможно. Она будет уничтожена ВКС РФ сразу же как только её обнаружат на территории Украины. И ещё, данное вооружение стоит очень дорого. Анкара вряд ли согласится его передать безвозмездно, даже под самым мощным давлением Вашингтона. И совершено очевидно, что ей придётся покупать новую американскую технику, такие подарки Штаты вряд ли сделают своему турецкому союзнику.