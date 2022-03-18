Конашенков: Фронтовой, армейской и беспилотной авиацией поражен 81 военный объект Украины

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18 марта 2022, 12:15

Фото: Соцсети

Войсками НМ ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил освобождено более 90% территории республики. Идёт зачистка города Рубежное. На другом участке фронта, ополчение ДНР и российские войска, развивая наступление, продвинулись на 16 км вперёд. За сутки взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Об этом и других событиях спецоперации сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Продолжается зачистка Мариуполя, здесь подразделения Донецкой Народной Республики, при поддержке российских Вооруженных Сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города.

За ночь авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2». Фронтовой, армейской и беспилотной авиацией поражен 81 военный объект Украины. Среди них: четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 беспилотных летательных аппарата, 1406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники.