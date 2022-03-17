Кириллов, - в ходе работы биолабораторий США на Украине были выделены шесть семейств вирусов, включая коронавирусы

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17 марта 2022, 18:41

Фото: Соцсети

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал -лейтенант Игорь Кириллов провёл брифинг по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

В то время пока Минобороны России продолжает изучать полученные от сотрудников украинских биолабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. Западные средства массовой информации и некоторые «специалисты-биологи», чаще всего имеющие второе американское гражданство, высказывают сомнения в отношении достоверности опубликованных российским военным ведомством материалов. ДИМК МО РФ подчёркивает, что вышеуказанные документы имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций.

Генерал Кириллов заявил: «Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия». Он показал документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Соглашение о совместной биологической деятельности было заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем денежных средств являлись и являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 млн. долларов.

Кириллов также сообщил: «Не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением по снижению угрозы минобороны США и компанией-подрядчиком «Black & Veatch» в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Соответствующий запрос Пентагона о привлечении украинских лабораторий для реализации проекта представлен на слайде. С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены. Анализ документов в части проекта P-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показал, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным Центром имени Р. Лугара в Тбилиси. Общие затраты Пентагона на его реализацию на Украине и в Грузии составили 1,6 млн. долларов, большую часть из которых получила Украина, как основной исполнитель».



Полученные Минобороны России документы свидетельствуют о том, что исследования военного характера носят системный характер и проводились, как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов P-382, P-444 и P-568. Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл. МО РФ предложило именно с ней поговорить тем журналистам, кто сомневается в достоверности представленной общественности информации о производстве компонентов биологического оружия под эгидой Пентагона на территории Украины.

Кириллов особо отметил: «В ходе реализации указанных проектов были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных патогенов, которые делают их привлекательными в целях заражения: это устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку.

Необходимо отметить ряд документов, подтверждающих факт передачи отобранных на Украине биопроб на территорию третьих стран, в том числе Германию, Великобританию, Грузию. Перед Вами официальные документы, подтверждающие передачу пяти тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном Центр им. Р. Лугара в Тбилиси, а также 773 проб переданы в референс-лабораторию в Великобритании. Подписано соглашение на вывоз неограниченных количеств инфекционных материалов в институтом Леффлера в Германии».

Анализ полученных сведений позволил сделать вывод, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются по сути «втемную» и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований. МО РФ озабочено увеличением количества вспышек экономически значимых болезней на территории Российской Федерации и в европейских странах. Только в 2021 году ущерб от птичьего гриппа превысил 1,7 млрд. рублей, было уничтожено 6 млн. голов домашней птицы. В европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от птичьего гриппа составили порядка 2,0 млрд. евро.

В рамках проекта «FLU-FLYWAY» Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности.

Документы, оказавшиеся в распоряжении МО РФ, подтверждают причастность Харьковского института к проведению работ по сбору штаммов вирусов птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер. Деятельность указанного института должна стать предметом международного расследования.

Продолжает поступать информация о попытках уничтожения биоматериалов и документации в лабораториях Украины.

Кирилов сказал: «Нам известно, что в ходе проведения ликвидационных мероприятий в лаборатории ветеринарной медицины в населенном пункте Хлебодарское работающие сотрудники (граждане Украины) даже не допускались в здание! Координаты данного объекта указаны на слайде. Для удобства проверки информации американскими журналистами мы использовали карты Гугл. Данная лаборатория осуществляет взаимодействие с научно-исследовательским противочумным институтом имени Мечникова в Одессе, в котором проводятся исследования с возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии. В попытке замести следы, биологические отходы из лаборатории в Хлебодарском были вывезены за 120 км в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутино и Березино. Все указанные факты фиксируются Министерством обороны для последующей правовой оценки».

Стало известно об экстренном уничтожении документов в Херсонской биолаборатории.

Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2019 году именно в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, которая передается комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения зафиксированны именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых, даже с учетом инкубационного периода болезни. В апреле 2019 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию. В настоящее время никаких документальных свидетельств, касающихся данной вспышки в Херсонской лаборатории, не обнаружено. Исходя из этого, считаем, что экстренность уничтожения подобных документальных доказательств объясняется стремлением не допустить их попадания к российским специалистам.

Кроме того, обращает внимание факт резкого увеличения в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулеза, вызванных новым мультирезистентным штаммом. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора. В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пéски, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена с одной из украинских биолабораторий.

В соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия государства-участники подают в ООН сведения об объектах и проводимой биологической деятельности.

Речь идет о Мерах укрепления доверия, которые публикуются в целях контроля выполнения Конвенции. С 2016 года - момента начала реализации упомянутых МО РФ проектов (в том числе UP-4, UP-8 и P-781) США и Украина сознательно умалчивают о них в международной отчетности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность. В документах не отраженно финансирование украинских лабораторий американским военным ведомством. Подобная скрытность – еще один повод задуматься об истинных целях Пентагона на Украине.

Напоминаем об историческом факте, когда подобная безответственная деятельность США за пределами национальной юрисдикции заканчивались лишь формальными извинениями со стороны американской администрации. Так, в октябре 2010 года президент США Обама признал факт проведения незаконных исследований на гражданах Гватемалы, которые были умышленно заражены возбудителями сифилиса и гонореи с санкции Белого дома. Российская Федерация неоднократно призывала к обнародованию данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран, однако коллективный Запад во главе с США последовательно блокирует эту инициативу, предпочитая проводить исследования в обход международных обязательств «чужими руками».