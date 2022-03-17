Группа чеченских спецназовцев вырвалась из окружения в Мариуполе, в которое они попали накануне

Аргументы Недели → Армия 13+

17 марта 2022, 15:14

Фото: Соцсети

Российские спецназовцы попали в районе Мариуполя в окружение, дважды украинские националисты предлагали им сдаться, но они даже не рассматривали такой вариант и продолжили бой. Их прорыву из окружения помогали другие российские подразделения, участвующие в зачистке Мариуполя. Об этом пишет новостной портал EADaily, ссылаясь на публикацию главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсети.

Вызволение российских военнослужащих из окружения проходило под прямым контролем Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Сообщается, что операция прошла успешно и спецназовцы прорвали бандитское кольцо.

В частности, Рамзан Кадыров сообщил: «Несколько дней они оставались в окружении. Дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге. И как видите, поэтому они вернулись живыми и невредимыми, а не стали жертвой подлости нациков. В ходе спецоперации сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов».