Конашенков: МО РФ изучает документы о реализации США и их союзниками по НАТО военно-биологических программ

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17 марта 2022, 15:09

Фото: Соцсети

Войска ЛНР в течение ночи вели бои за населённые пункты Северодонецк и Рубежное. Подразделения Народной милиции ДНР, наступая, продвинулись вперёд на 4 км и освободили Марьинку, Славное и Сладкое. Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по пунктам хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны, Ровенской области. Об этом и о других событиях рассказал представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



В частности, он сообщил, что «в Сарнах уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У».

Также Конашенков заявил: «Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолет – Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1168 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских лабораторий документов о реализации США и их союзниками по НАТО военно-биологических программ на территории Украины. Специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ изучены оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове.

Конашенков подчеркнул: «Согласно документам, данные исследования выполнялись в Харькове на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США в течение многих лет. В рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа.

Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности. Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы».