Юрий Кнутов: ВСУ бросили в бой свои последние резервы, кроме неподготовленных резервистов

Аргументы Недели → Армия 13+

17 марта 2022, 11:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Военный эксперт ЮРИЙ КНУТОВ ответил на вопросы специального корреспондента газеты «Аргументы Недели» АЛЕКСАНДРА ШАРКОВСКОГО, касающиеся хода специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Спикер пояснил, в чём причина задержки продвижения российских войск и рассказал о своём видении замысла российского Генштаба. Он также рассказал о возможных причинах привлечения сирийских добровольцев в ряды ополчения Донбасса.

— В военных трактатах прошлого говориться, что главной задачей любой войны является уничтожение армии противника, а не захват территории. Те, кто не следуют этому правилу значительно усложняют себе задачу. И наоборот после ликвидации ВС неприятеля победителю достается всё чем противник владел. Следует ли этому правилу военного искусства, выработанному в течение всей истории войн, российская армия при проведении специальной военной операции?

— О сложностях, с которыми столкнулась российская армия. Когда только начинались боевые действия, российские войска входили на территорию Украины, как в Крым, ожидая если не дружественный, то по крайней мере мирный приём. Украинские войска встретили россиян совсем не по-братски. По колоннам нашей техники отработали «Байрактары», личный состав попал под перекрёстный и кинжальный огонь украинской пехоты, буквально поливающей свинцом россиян из засад.

Были серьёзные потери у нас именно в эти первые дни. Были тут же сделаны выводы, колонны прикрыли с воздуха вертолётами, усилили походное охранение, в колоннах появились пушечно-ракетные зенитные мобильные комплексы «Панцири» и «Торы», которые работают прямо в движении. Под их огонь попадают и беспилотники, и армейская авиация ВСУ. Скажу откровенно приказ - относиться к Вэсэушникам, как к друзьям и братьям вызвал у многих недоумение. Когда я о нём услышал, сразу вспомнил курьёзные моменты, наблюдавшиеся в первые дни Великой отечественной войны. О немецких солдатах говорили, красноармейцам и мирным жителям, что немецкие солдаты - наши товарищи, рабочие и крестьяне. А в реальности эти рабочие и крестьяне нам показали свою «интернациональную солидарность» в самом что ни на есть кровавом виде. Так и здесь изначально считалось, что солдаты ВСУ и вообще украинцы дружественны к нам. После пяти первых дней, когда мы понесли самые тяжёлые потери, сейчас они на порядок ниже, понимание реальности несколько поменялось. Теперь российские войска воюют так, как положено бить противника - бескомпромиссно. Бесспорно, есть на Украине люди, которые настроены пророссийски. Много наших сторонников на востоке в центральной части и на юге Украины. Но, нельзя упускать тот факт, что за последние восемь лет, здесь людям сильно промыли мозги. У меня были два хороших знакомых, бывшие советские офицеры, бывшие полковники, коммунисты, воспитаны соответственно. Однако и тот, и другой ушили воевать в составе батальонов территориальной обороны. С одним из них ещё можно было поговорить, а другого просто заклинило, мат -перемат: «рашисты, я на линии фронта, мочу вас клятых москалей» и прочее в том же духе.

Люди буквально зомбированы. А тех, кто к нам лояльно относится - просто запугали до смерти. Они молчат, боятся рот открывать. Даже на уже освобождённых территориях некоторые опасаются возвращения украинской власти. Кстати СБУ, во главе с кураторами из-за океана, серьёзно поработала с населением, перед этой службой страх у людей - животный.

— Что можно сказать об успехах ВС РФ? Сохраняется ли единство в украинских войсках, в частности - между ВСУ и националистическими вооружёнными формированиями?

— Надеюсь после того, как добьют Северодонецкую группировку, а за ней - Краматорскую, пыл украинских вояк значительно охладеет. Там, не за горами освобождение Мариуполя. Высвободятся войска и появится возможность двигаться на запад. Предстоит отвоевать Днепропетровск, Запорожье, Харьков и конечно же - Киев. С его падением есть перспектива, что ВСУ сложат оружие. Нацисты сдаваться не будут у них 40 батальонов. Они будут воевать до последнего прикрываясь мирным населением, как живым щитом, пойдут на любые преступления, в том числе, на подрыв атомных электростанций и хранилищ с токсичными веществами. В Одессе, я об этом знаю из первых рук, жителям не дают уехать из города. К сожалению, и в рядах ВСУ сейчас наблюдаются радикальные настроения. Но, как бы, в противовес этому мнению недавно в Харькове произошла такая история. Вэсэушники собрали колонну - эвакуировать свои семьи. Припёрлись нацики и сказали, - никто никуда не поедет, пусть выходят из машин и отправляются по домам. Между армейцами и нацистами началась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку. Вэсэушники перебили всех нацистов и отправили колонну с беженцами на запад. У них странные взаимоотношения - то они вместе, то стреляют друг в друга.

— Хотелось бы услышать пару слов насчёт сохранения централизованного управления украинскими военными группировками по всей линии фронта.

— Это информация из западных источников. Приказы Зеленского выполняет 4% войск ВСУ. Основная часть ВСУ подчиняется Генштабу. Нацисты действуют сами по себе. Но эта статистика не касается украинских группировок на Донбассе. Речь в первую очередь идёт о Краматорской группировке. Её командование управляет всеми силами, что находятся у него под рукой.

— Прошло две декады специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, какое сейчас положение на линии фронта, как развиваются события?

— Начнём с Харькова. Планировалось, что через Чугуев в обход Харькова пойдёт наступление в южном, юго-западном направлении. На встречу ему намечалось движение южной группировки российских войск. В Павлодаре они должны были встретиться. Но, похоже, из-за задержек со взятием Мариуполя и других городов сил у ВС РФ на всё не хватает. Вместе с тем над Донецком нависает группировка ВСУ и НГУ их позиции по форме напоминают яйцо. Её численность доходила до 150 тыс. штыков. Сейчас там примерно 76 тыс. Я долго анализировал ход операции и наконец до меня дошло. Российские войска не стали намеренно никуда лезть, ввязываться в тяжёлые кровопролитные бои и распылять силы по всему фронту. Войска РФ приступили к долбёжке украинской группировки, окопавшейся около Донецка. Она несла потери, командование ВСУ подтягивало сюда резервы, которые собирали и в центре, и на западе страны. И вот, сейчас, сюда уже вытянуты практически все резервы ВСУ. Вчера прибыли две последние полностью укомплектованные и прошедшие боевое слаживание бригады. Полноценных, обладающих высокой боеспособностью, войск у ВСУ больше не осталось. Да, сейчас идёт мобилизация будут формироваться новые бригады и батальоны. Резервистов на Украине около 600 тыс. Есть террбаты. Но, полностью боеготовых войск больше нет. Получается, что у Генштаба ВС РФ был план устроить на Донбассе ловушку для ВСУ. И силами ополчения ЛДНР при поддержке артиллерии, авиации и войск ВС РФ измотать и обескровить их. Сейчас эту группировку ВСУ начали рассекать, чтобы в дальнейшем бить её по частям. Её дробят на флангах и начали прорыв в центре.

Штаб этой группировки находится в Краматорске, сюда нацелен главный удар ополчения ДНР и войск РФ. Ещё одна деталь, которая подтверждает, что у ВСУ нет больше резервов. Совсем недавно из Волновахи в адрес Генштаба ВСУ был отчаянный запрос о помощи. Из Киева поступил ответ, - не волнуйтесь помощь идёт из Днепропетровска. И, через несколько часов оттуда же поступило сообщение, - «Вы там держитесь ребята, а мы тут за вас переживаем и на вашу удачу зажимаем кулачки».

— Что происходит на других участках фронта? Какие прогнозы вы можете дать, касающиеся завершения специальной операции?

— Херсонская область освобождена полностью. Николаев находится в полукольце. Задача идти на Одессу с последующим выходом на границу с Приднестровьем по-прежнему стоит. При взятии крупных городов, судя по всему, будет использоваться тактика, отработанная в Сирии. Например, Мариуполь наши морпехи взяли в кольцо, а ополчение ДНР и подразделения Росгвардии (чеченский спецназ) ведут зачистку города. Харьков в полукольце, позиции ВСУ там под жестким огнём. Житомир обстреливают и бомбят. Киев взят в полукольцо. Наши войска приближаются к городу с севера и идут в обход с востока и запада по берегам Днепра. Хорошо укреплённые южные пригороды штурмовать не стали, повели охват дальше. Боевые порядки ВС РФ, после блокады Киева, приобретут форму капли. В городе - паника. Но, руководство Украины, несмотря на это, стремится тянуть как можно дольше, в надежде на кризис в России, или вступление в войну США. В блокаде находятся Сумы, Чернигов и другие города. Моё мнение - российским войскам нужно захватить Одесскую, Винницкую и Житомирскую области и все земли к востоку от них, а дальне идти не стоит. Есть мнение, что окончания военной кампании стоит ожидать в августе.

— Зачем нужны ополчению ДНР сирийские добровольцы? Вообще какая польза может быть от них в специальной военной операции?

— Это выступили с инициативой командование и бойцы из трёх наиболее боеспособных бригад Сирийской арабской армии. Во всяком случае - есть такая версия. Эти соединения как раз поднаторели в зачистке городов. А сирийские мегаполисы по архитектуре куда сложнее украинских. Так что данная сирийская инициатива, как нельзя кстати.

Если штурмовать украинские города с ходу, как в годы Великой отечественной и жертв среди мирного населения и потерь не избежать. Судя по всему, командование ВС РФ будет блокировать укреплённые населённые пункты и убеждать украинских военных сложить оружие. При отказе остаётся два варианта, Первый - вывести по возможности всё население и утюжить город с воздуха и артиллерией, а потом штурмовать. Второй - проводить зачистку городов по тактике, отработанной в Сирии, здесь сирийцы будут незаменимы.

— Какова судьба «украинского иностранного легиона», после удара «Калибрами» по Яворовскому полигону. Есть ли ещё желающие пострелять на «украинском сафари»?

— Насколько мне известно, создаются некий «польский иностранный легион» и «грузинский иностранный легион» подчинятся они будут не ВСУ, а скорее всего натовским военным советникам. И через них будет организовано взаимодействие с Генштабом ВСУ. Есть информация, что вербуют желающих повоевать даже в латинской Америке, в частности в Перу и предлагают всё те же 2000 долл. в день, а для перуанцев это запредельно большие деньги. При чём боевой опыт уже не является главным критерием для отбора, достаточно просто желания повоевать.